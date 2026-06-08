باشگاه خبرنگاران جوان - کیومرث سفیدی روز دوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران با اشاره به پیگیریهای انجام شده در خصوص آلودگی رودخانه قرهسو گفت: این موضوع همچنان یکی از معضلات محیط زیست استان است.
وی اظهار کرد: رودخانه قرهسو در محدوده روستای نوجه ده در سالهای اخیر به دلیل تخلیه پساب آلوده واحدهای صنعتی، تصفیهخانه شهرک صنعتی شماره ۲ و تصفیهخانه فاضلاب شهری اردبیل موضوع شکایت مردم مبنی بر آلودگی و سیاه شدن آب این رودخانه و بوی نامطبوع بود به طوری که بیش از پنج هزار نفر از اهالی منطقه با امضای طوماری از مسئولان خواستند به این موضوع رسیدگی و مشکل را حل کنند.
وی بیان کرد: آلودگی رودخانه قرهسو از دو ناحیه شهرکهای صنعتی و تصفیهخانه فاضلاب شهری اردبیل اتفاق میافتاد که با راهاندازی مدول دوم تصفیهخانه شهرکهای صنعتی و انجام پیش تصفیه توسط تعدادی از واحدهای صنعتی بزرگ، بخشی از مشکل رفع شد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل اضافه کرد: علت اصلی آلودگی رودخانه قرهسو تصفیهخانه فاضلاب شهری اردبیل است که مسئولان مرتبط قول داده بودند تا اواخر بهمن ماه سال گذشته این مشکل را حل کنند اما به علت عدم تامین اعتبار لازم این امر محقق نشد.
سفیدی بیان کرد: با پیگیریهای مستمر اداره کل محیط زیست استان مقرر شد مشکل آلودگی رودخانه قرهسو تا آخر شهریورماه امسال حل شود.
وی اضافه کرد: با اینکه سازمان محیط زیست دستگاه اجرایی نبوده بلکه دستگاه نظارتی و حاکمیتی است ولی از تمام مردم به ویژه از ذینفعان و اهالی بومی منطقه بابت عدم تحقق وعده داده شده عذرخواهی میکنم.
وی ادامه داد: مساله آلودگی منابع آبی و اثرات مخرب آن در سلامت عمومی بر کسی پوشیده نیست و امیدواریم تمام مسئولان احساس مسئولیت کرده و بیش از پیش به مسائل زیست محیطی توجه کنند.
سفیدی گفت: سازمان حفاظت محیط زیست مخالف توسعه پایدار نیست بلکه به عنوان سازمانی تخصصی و تعاملی برای برقراری توازن بین دو مقوله توسعه و حفاظت و توسعه پایدار و ماندگار در جامعه تلاش میکند.