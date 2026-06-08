فضای هوایی کشور به شرایط عادی بازگشته و عملیات هوانوردی مطابق با اطلاعیه‌های هوانوردی (نوتام) صادره، از سر گرفته خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان هواپیمایی کشوری در اطلاعیه‌ای به نقل از کاپیتان شیرودی اعلام کرد: پیرو اعلام مراجع ذی‌ربط مبنی بر پایان عملیات نظامی و با عنایت به هماهنگی‌های انجام‌شده، فضای هوایی کشور به شرایط عادی بازگشته و عملیات هوانوردی مطابق با اطلاعیه‌های هوانوردی (نوتام) صادره، از سر گرفته خواهد شد.

کاپیتان شیرودی، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، با اعلام این خبر اظهار داشت: با فراهم شدن شرایط ایمن و انجام هماهنگی‌های لازم با نهادهای ذی‌ربط، محدودیت‌های پروازی رفع شده و فعالیت‌های هوانوردی کشور طبق برنامه در حال بازگشت به روال عادی است.

وی تاکید کرد: تمامی پروازها بر اساس ضوابط، استانداردهای ایمنی و اطلاعیه‌های رسمی هوانوردی انجام خواهد شد و حفظ ایمنی و امنیت پروازها همچنان در اولویت اصلی سازمان هواپیمایی کشوری قرار دارد.

سازمان هواپیمایی کشوری از هموطنان عزیز درخواست کرد پیش از انجام سفرهای هوایی، آخرین وضعیت پروازها و اطلاعیه‌های شرکت‌های هواپیمایی و فرودگاه‌ها را از مراجع رسمی پیگیری کنند.

خبرهای تکمیلی متعاقبا از سوی روابط عمومی این سازمان منتشر خواهد شد .

برچسب ها: سازمان هواپیمایی ، هواپیمایی کشوری
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