رئیس حوزه هنری آذربایجان غربی گفت: فیلم کوتاه پاک کن با موضوع مظلومیت شهدای دانش آموز جنگ رمضان و با حمایت حوزه هنری آذربایجان غربی به تولید رسید.

باشگاه خبرنگاران حوان ؛ فاطمه حاجی زاده - هادی سعیدی فر رئیس حوزه هنری آذربایجان غربی گفت: فیلم کوتاه پاک کن که به تهیه کنندگی حامد وطن پرست، کارگردانی منیره زینالی و با تلاش هنرمندان استانی، جهت شرکت در جشنواره ی فیلم های ۱۰۰ ثانیه تولید شده است، با نگاهی هنرمندانه به جنایت دشمن در مدرسه میناب، مظلومیت شهدای دانش آموز جنگ تحمیلی را به تصویر می کشد.

وی ادامه داد: هرمینه بارسنجی، یاسمن خلیلی و رویا قرالو از بازیگران این اثر بوده و حسن وکیلی به عنوان مدیر تصویربرداری، موسی همتی به عنوان صدابردار، سام مصطفایی تدوینگر، بهمن ولی پور طراح گریم و بابک علیزاده به عنوان مدیر تولید در تولید فیلم کوتاه «پاک کن» فعالیت داشته اند.

برچسب ها: فیلم کوتاه ، حوزه هنری
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