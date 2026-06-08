مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در نشست شورای حکام مدعی شد که به‌دلیل وقفه نزدیک به یک‌ساله در دسترسی بازرسان به برخی تأسیسات هسته‌ای ایران، تداوم اطلاع آژانس از وضعیت بخشی از مواد هسته‌ای اعلام‌شده از میان رفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، امروز در نشست فصلی شورای حکام مدعی شد که فقدان دسترسی این نهاد به برخی تأسیسات هسته‌ای ایران طی حدود یک سال گذشته، موجب از میان رفتن «تداوم اطلاع» آژانس از وضعیت بخشی از مواد هسته‌ای اعلام‌شده ایران شده و از منظر اشاعه‌ای نگرانی‌هایی ایجاد کرده است.

گروسی در تشریح وضعیت فعالیت‌های نظارتی آژانس در ایران اظهار داشت: «آژانس در فوریه ۲۰۲۶ و در پی درگیری نظامی، تمامی فعالیت‌های راستی‌آزمایی میدانی خود در ایران را متوقف کرد. با وجود استمرار شرایط امنیتی، هفته گذشته امکان ازسرگیری بخشی از این فعالیت‌ها فراهم شد و آژانس یک بازرسی معمول از نیروگاه هسته‌ای بوشهر انجام داد.»

وی در ادامه مدعی شد که طی دوره اخیر گزارش‌دهی، هیچ‌گونه بازرسی دیگری از تأسیسات هسته‌ای اعلام‌شده ایران انجام نشده و افزود: «نزدیک به یک سال است که آژانس به تأسیساتی که در جریان حملات نظامی ژوئن ۲۰۲۵ آسیب دیده‌اند، دسترسی نداشته است؛ در نتیجه، تداوم اطلاع آژانس نسبت به مواد هسته‌ای پیش‌تر اعلام‌شده در این مراکز از میان رفته است.»

مدیرکل آژانس همچنین مدعی شد که حدود ۴۴۰ کیلوگرم اورانیوم غنی‌شده با خلوص بالا که پیش‌تر تحت نظارت آژانس قرار داشته، از ژوئن ۲۰۲۵ تاکنون راستی‌آزمایی نشده و این مسئله موجب نگرانی‌های مرتبط با اشاعه شده است.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که جمهوری اسلامی ایران، پس از حملات نظامی ایالات متحده و رژیم صهیونیستی به تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان خود، از رویکرد آژانس در قبال این تجاوز‌ها انتقاد کرده و همکاری‌های خود را با این نهاد به حالت تعلیق درآورده است.

مقامات ایرانی بار‌ها تأکید کرده‌اند که ابهامات مورد اشاره آژانس، نتیجه مستقیم حملات به تأسیسات تحت نظارت این نهاد بین‌المللی است؛ حملاتی که به گفته تهران، مدیرکل آژانس نه‌تنها در قبال آنها موضعی قاطع اتخاذ نکرد، بلکه از محکومیت صریح آنها نیز خودداری کرد.

در همین راستا، کاظم غریب‌آبادی، معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، تصریح کرده است: «ابهام، فقدان دسترسی و از بین رفتن پیوستگی دانش، در خلأ ایجاد نشده‌اند. تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان هدف حملات نظامی قرار گرفتند و آژانس نمی‌تواند هم آثار این حملات را گزارش کند، هم مسئولیت عاملان آن را نادیده بگیرد و هم هزینه فنی و سیاسی ناامنی تحمیل‌شده را از ایران مطالبه کند.»

وی افزوده است: «این رویکرد نه با اصول راستی‌آزمایی سازگار است و نه با منطق اعتمادسازی.»

انتقاد ایران از رویکرد یک‌جانبه آژانس

در حالی که گروسی همچنان خواستار اجرای توافقات پیشین و گسترش سطح دسترسی بازرسان به تأسیسات، از جمله مراکز آسیب‌دیده، شده است، مقامات ایرانی تأکید دارند که اجرای برخی ترتیبات پیشین، به‌ویژه پس از اقدامات تنبیهی و فعال‌سازی سازوکار‌های فشار، موضوعیت خود را از دست داده است.

تهران همچنین تأکید کرده است که تقویت نظام پادمان و اعتمادسازی هسته‌ای، نه از مسیر تهدید، فشار سیاسی و قطعنامه‌سازی، بلکه از طریق بی‌طرفی نهاد‌های بین‌المللی، احترام به حقوق بین‌الملل و محکومیت صریح حمله به تأسیسات تحت نظارت آژانس محقق خواهد شد.

ادعا‌های گروسی درباره مسائل پادمانی و مذاکرات احتمالی

مدیرکل آژانس در ادامه سخنان خود مدعی شد که ایران طی دوره اخیر درباره مسائل پادمانی باقی‌مانده، همکاری مؤثری با آژانس نداشته و خواستار تعامل «سازنده» تهران برای اجرای کامل تعهدات پادمانی شد.

با این حال، گروسی ضمن حمایت از مسیر دیپلماسی، تأکید کرد که حل‌وفصل اختلافات پیرامون برنامه هسته‌ای ایران تنها از طریق یک توافق پایدار، قابل راستی‌آزمایی و مبتنی بر گفت‌و‌گو امکان‌پذیر است.

وی همچنین با اشاره به مذاکرات جاری میان تهران و واشنگتن اظهار داشت که آژانس آمادگی دارد در صورت دستیابی به هرگونه توافق احتمالی، مسئولیت نظارت و راستی‌آزمایی اجرای تعهدات را برعهده گیرد.

این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران پیش‌تر تأکید کرده است: «اگر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قصد دارد بخشی از راه‌حل دیپلماتیک باشد، باید از تبدیل گزارش‌های فنی به ابزار فشار سیاسی اجتناب کند.»

منبع: رویترز

برچسب ها: رافائل گروسی ، شورای حکام ، برنامه هسته ای ایران
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲۰
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
فتح اله
۰۰:۱۴ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
متاسفانه ما نمی خواهیم باور کنیم، که گروسی از سرویس‌های اطلاعاتی غربی است، و به این زودی‌ها دست از سر ایران بر نخواهد داشت،
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۳۱ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
این گربه نره دوباره چی میگه
۰
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۱۳ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
اگر این حرام لقمه به ایران آمد باید بگیرنش و در چاه مستراح خفه اش کنند.... مرگ بر گروسی
۰
۲
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-
ناشناس
۰۸:۰۲ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
گروسی تروریست جاسوس خائن به بشریت و نوکرترامپ کودک آزارآدمخواروصهیونیستهاوپرورش یافته ی جزیره اپستین باید دستگیر ومحاکمه واعدام شود.
۰
۴
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Iran (Islamic Republic of)
محمد
۰۷:۴۳ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
شما رو به هر چیزی که میپرستید قسم میدم مسئولان مرتبط با موضوع انرژی هسته ای لطفا از NPTخارج بشوید و با این اورانیوم غنی شده و ارتقاء آن دست کم 30 بمب هستهای بسازید که دنیا دنیای جنگل است اگر قوی باشی حرفت پیش میره نه منطق پس با تولید حداقل 20بمب اتمی مصونیت برای کشور ایجاد کنید و پای این جاسوسهخا و منافقها رو به کشور قطع کنید بسه دیگه
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۴۳ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
این خبیث باز هم پیداش شد
صهیونیست دو آتیشه،ننگ بر تو باد
۰
۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۰۳ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
این منافق دورغگو را تو ایران راهش ندهید .
۰
۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۰۰ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
علتش رو هم بگو
۰
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۴:۵۰ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
تبعیض و اجحاف تو دنیا باید ریشه کن بشه
۰
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۴:۰۲ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
خروج از سازمان‌های غربی ...
۰
۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۳۹ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
بروگم شو گروسی بدجنس دروغ گو
۰
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۴۷ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
این گروسی جاسوس و احمقه و ضد ایران به این نامرد
اهمیت ندین و نزارین ایران بیاد و اگر آمد به جرم تشویق به حمله به مراکز هسته ای ما دستگیرش کنید
یه محکومی هم نگاه نامرد
۰
۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۱۷ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
خدایش هر مسئول ایرانی که این مردک اجازه بده بیاد ایران و به ریش همه ما بخنده باید اعدام کرد.
۰
۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۱۴ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
تو چی میگی دیگه . حالا بهانه ها از طرف ایشان شروع میشه .
۰
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۰۴ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
ایران باید پیش شرط مذاکرات را تحویل گروسی روباه صفت قرار می داد.
۳
۱۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۵۳ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
آقا این همه حق این ملت با این گرگ صفت مذاکره کردید تهش شد بمباران سایت های ما حراج اورانیوم ،شهادت دانشمندان ما ،یه جورایی یاد عهد نامه های دوره قاجار می افته
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