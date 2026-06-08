قاچاقچی البسه تاناکورا در بوکان علاوه بر ضبط کالا به پرداخت ۶ میلیارد و ۷۸۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ حسین نجف زاده مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی، در گفتگو با خبرنگار ما گفت: پرونده قاچاق هزار کیلوگرم البسه مستعمل تاناکورا به ارزش ۶ میلیارد و ۷۸۰ میلیون ریال در شعبه اول ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان بوکان رسیدگی شد.

وی افزود:شعبه رسیدگی کننده با بررسی محتویات پرونده و ارائه نکردن اسناد و مدارک قانونی تخلف انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط البسه های کشف شده متخلف را به پرداخت ۶ میلیارد و ۷۸۰ میلیون ریال جریمه نقدی معادل ارزش ریالی کالا محکوم کرد.

به گفته نجف زاده عوامل پلیس امنیت اقتصادی شهرستان بوکان محموله قاچاق را در بازرسی از یک دستگاه خودروی وانت تویوتا کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.