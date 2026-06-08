اتحادیه اروپا روز دوشنبه اعلام کرد دو فرد ایرانی و یک واحد از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به ادعای «تهدید آزادی تردد دریایی در تنگه هرمز» تحریم کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - اتحادیه اروپا روز دوشنبه اعلام کرد که دو فرد ایرانی و یک واحد از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به ادعای «تهدید آزادی تردد دریایی در تنگه هرمز»، که حدود یک‌پنجم نفت جهان از آن عبور می‌کند، تحریم کرده است. این اولین بار است که اتحادیه اروپا از اختیارات جدید خود برای تحریم ایران به دلیل محدود کردن آزادی دریانوردی استفاده می‌کند.

اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای کتبی اعلام کرد که فرماندهی نیروی دریایی سپاه پاسداران در استان هرمزگان را به فهرست تحریم‌های خود اضافه کرده است. همچنین محمد اکبرزاده و حمید حسینی نیز در این فهرست قرار گرفته‌اند. بر اساس این بیانیه، اکبرزاده معاون امور سیاسی نیروی دریایی سپاه پاسداران و حسینی نماینده اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و فرآورده‌های پتروشیمی ایران است.

ایران پس از آغاز حملات آمریکا و اسرائیل در ۲۸ فوریه، اقدام به بستن تنگه هرمز کرد. کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، پیشتر در کنفرانسی خبری در قبرس مدعی شد: «اقدامات ایران غیرقابل قبول است. در پاسخ، کشور‌های عضو تحریم‌هایی را علیه نهاد‌ها و افراد ایرانی درگیر در مختل کردن ترانزیت از طریق تنگه هرمز تأیید کرده‌اند.» کالاس افزود: «این اولین بار است که اتحادیه اروپا رژیم جدید آزادی دریانوردی خود را اعمال می‌کند و در صورت لزوم دوباره آن را اعمال خواهیم کرد.»

منبع: رویترز

برچسب ها: تحریم ایران ، اتحادیه اروپا ، تنگه هرمز
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۱۲ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
دادگاه کیفری بین‌المللی خودش از سال 1945 تاکنون شریک جرم جنایت های اروپا و متحدانش در منطقه و جهان بوده است.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۰۸ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
سئوال بنده این است که نیروهای متجاوز تروریست های ارتش وحشی کشورهای اروپایی جنایتکار از سال 2001 تاکنون در کشورهای عربی جنایتکار چه غلطی می کنند؟
۱
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۴۸ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
ما ملت ایران حامی فرزندان عزیز خود در عرصه‌های میدان و دیپلماسی هستیم. چه آن زمان که تصمیم بر صبوری گرفتند و چه حالا که عزم مبارزه کرده‌اند و پاسخ رژیم صهیونیستی را در تجاوز به ضاحیه لبنان و شکست آتش‌بس دادند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۵۰ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
یکی از علل اصلی بی‌ثباتی و ناامنی در منطقه، حضور آمریکای جنایتکار و رژیم جعلی صهیونیستی است. اگر ملت‌های منطقه با هم متحد باشند هم از شر وجود نحس اینها خلاص و هم از آرامش برخوردار می‌شوند!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۵۲ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
به نفع عربستان سعودی است که باتوجه به تجربه شکست آمریکا در باز کردن تنگه هرمز با زور، وارد مذاکرات دو جانبه با ایران شود. امیدواریم عربستان سعودی اولین کشوری باشد که حقیقت را بفهمد.
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