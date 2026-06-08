باشگاه خبرنگاران جوان - منوچهر حبیبی روز دوشنبه در ادامه پیگیری طرحهای توسعهای استان، در دیدار با حمیدرضا جانباز معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران، مهمترین مطالبات و پروژههای بخش آب استان را مورد بررسی قرار داد.
در این نشست که با حضور مدیران عامل شرکتهای آب منطقهای و آب و فاضلاب کرمانشاه، رئیس حوزه آبریز مرزی غرب کشور و مشاور وزیر نیرو برگزار شد، روند اجرای طرحهای مهم آبی استان و راهکارهای تسریع در تأمین اعتبارات و مجوزهای مورد نیاز بررسی شد.
معاون وزیر نیرو در این دیدار با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه آب استان کرمانشاه، از این استان به عنوان یکی از نمونههای موفق مدیریت منابع آبی در کشور یاد کرد و گفت: با مدیریت مناسب و هماهنگی ایجاد شده در استان، بسیاری از پروژههای دارای مشکلات چندین ساله تعیین تکلیف شده و امروز شاهد پیشرفت قابل توجه طرحهای زیرساختی بخش آب هستیم.
جانباز، احیای تالابها و سرابهای استان، آبگیری سد کبوترلانه پس از سالها انتظار، رفع موانع اجرایی سد شرفشاه، آغاز عملیات اجرایی شبکه پایاب سد آزادی، تأمین آب شرب پایدار شهر کرمانشاه و پیگیری مشکلات فاضلاب مرکز استان را از مهمترین اقدامات انجام شده در سالهای اخیر برشمرد.
وی همچنین با تقدیر از عملکرد شرکتهای آب منطقهای و آب و فاضلاب کرمانشاه افزود: اقدامات انجام شده در این استان میتواند به عنوان الگویی موفق در سطح کشور مطرح شود و عملکرد مطلوب مجموعه مدیریت آب استان موجب کاهش دغدغههای این حوزه در غرب کشور شده است.
استاندار کرمانشاه نیز در این نشست با قدردانی از حمایتهای وزارت نیرو، تأمین پایدار آب را از اولویتهای اصلی مدیریت استان عنوان کرد و گفت: امروز در حوزه آب، دغدغه جدی در استان وجود ندارد و بخش مهمی از این موفقیت حاصل تلاشهای شرکتهای آب منطقهای و آب و فاضلاب است.
حبیبی با اشاره به پایداری خدمات آبرسانی در شرایط قطعی برق اظهار کرد: به دلیل برنامهریزی مناسب انجام شده، بیش از ۷۵ درصد خدمات آبرسانی استان حتی در زمان قطع برق نیز بدون اختلال ادامه مییابد.
وی همچنین خواستار تسریع در اجرای طرحهای مهم آبی استان از جمله آغاز عملیات اجرایی سد هواسان، تکمیل مطالعات و تأمین اعتبار سد بیستون، ابلاغ تخصیصهای منابع آب قطعه دوم سامانه گرمسیری، صدور مجوز ماده ۲۳ طرحهای آبرسانی چند شهر استان و تأمین اعتبار طرح علاجبخشی شبکه آبیاری سد آزادی شد.
معاون وزیر نیرو نیز با تأمین اعتبار شبکه آبیاری سد آزادی موافقت کرد و قول داد روند آغاز عملیات اجرایی سد هواسان، صدور مجوزهای مورد نیاز، بازگشت تخصیصهای تشویقی مدیریت منابع آب و مطالعات احداث سد بیستون با سرعت بیشتری دنبال شود.
منبع: ایرنا