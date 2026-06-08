ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) اعلام کرد یک نفتکش با پرچم پالائو را در دریای عمان که به ادعای واشنگتن در تلاش برای عبور از محاصره دریایی علیه ایران بوده، هدف قرار داده و از حرکت بازداشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) روز دوشنبه ادعا کرد که یک نفتکش را در دریای عمان که تلاش می‌کرد از محاصره دریایی واشنگتن علیه ایران عبور کند، از کار انداخت.

سنتکام در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که این شناور نفتکش ماریوکس M/T Marivex با پرچم پالائو بود. در پاسخ، یک جنگنده اف/آ-۱۸ سوپر هورنت از ناو یواس‌اس آبراهام لینکلن به پرواز درآمد و با مهمات دقیقا به سمت آن شلیک کرد. سنتکام تأکید کرد که ماریوکس«دیگر به سمت ایران حرکت نمی‌کند.»

سنتکام ادعا کرد که از زمان آغاز محاصره دریایی آمریکا علیه ایران، هفت شناور غیرمجاز را از کار انداخته، ۱۳۴ فروند را منحرف کرده و به ۴۲ فروند که حامل کمک‌های بشردوستانه بودند، اجازه عبور داده است.

برچسب ها: نفتکش ، سنتکام آمریکا ، دریای عمان
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
علی
۲۱:۴۴ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
عجب دروغ هایی فقط غرب زده های احمق باور میکنن😁😁
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