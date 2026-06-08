رئیس هیات مدیره موسسه هنرمندان پیشکسوت گفت: مبعوث شدن مردم از سوی رهبرِ شهیدِ انقلاب بخاطر پیشینه ۱۰ هزار ساله تاریخ ماست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - آیین رونمایی از اثر استاد جلیل رسولی راجع به کودکان میناب و با یاد و نام ماکان نصیری، تنها کودک جاوید الاثر مدرسه میناب با حضور مسئولان، مدیران فرهنگی و هنرمندان پیشکسوت در رشتههای مختلف هنری در موسسه هنرمندان پیشکسوت رونمایی شد.
در این مراسم عباس عظیمی، مدیرعامل موسسه هنرمندان پیشکسوت با انتقاد از سیاست وحشیانه آمریکا و رژیم صهیونیستی در کشتار مردم و غیرنظامیان و سکوت مدعیان حقوق بشر و کشورهای غربی گفت: اگر یک مسلمان دست به کشتار یک کودک در این کشورها میزد، تمام آنها واکنش نشان میدادند و موضع میگرفتند. اما کشتار دسته جمعی ۱۶۸ کودک در مدرسه میناب با سکوت کشورهای مدعی حقوق بشر همراه بوده است. وظیفه تمام آحاد جامعه عکسالعمل نشان دادن به این فجایع است.
عظیمی با تشکر از هنرمندانی که در این روزها میدانداری به خرج دادند و در تجمعات شبانه حضور داشتند، گفت: از تمام هنرمندانی که از همان روزهای اول جنگ میدانداری کردند، نسبت به شهادت رهبر و فرماندهان و مردم واکنش نشان دادند و با آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای، رهبر انقلاب بیعت بستند، تشکر میکنم. در این میان شعرا شعر گفتند، کاریکاتوریستها کاریکاتور کشیدند و نویسندگان مطلب نوشتند. در میان آثار تولید شده، استاد رسولی وظیفه ملی و دینی خود بجا آورد و نسبت به فاجعه میناب اثر تولید کرد.
مدیرعامل موسسه هنرمندان پیشکسوت خبر داد که بیش از ۲۰ هنرمند پیشکسوت در جریان جنگ تحمیلی خانههایشان آسیب دید که کمترین آسیب مربوط به تخریب در و پنجره بوده است.
وی با بیان اینکه ۱۰۰ روز حضور مردم در تجمعات کار سادهای نیست، پیشنهاد داد که این تجمعات ۱۰۰ روزه در عرصه بینالمللی و در کتاب گینس ثبت و ضبط شود.
در ادامه جلیل رسولی با بیان اینکه این اثر را با اشک طراحی کردم، افزود: من این کار را فقط برای رضای خدا و کودکان میناب و خانوادههای داغدار آنها انجام دادم. این اثر ادای دِین کوچکی از طرف من است. امیدوارم هر کدام از هنرمندان در این زمینه کاری کنند. وقتی فیلم جشن تولد ماکان را دیدم، به خودم گفتم انگار خداوند زیباتر از این پسر خلق نکرده است. خداوند این دو حیوانِ کثیف امریکا و رژیم صهیونیستی را لعنت کند. امیدوارم آنها به بدترین بلا و تیر غیب گرفتار شوند.
در ادامه داریوش ارجمند، بازیگر و رئیس هیات مدیره موسسه هنرمندان پیشکسوت با بعض روی سن آمد و گفت: سخن گفتن در این شرایط سخت است. ماجرای بچههای میناب یک جنایت آشکار است، ولی حضور مردم در میادین چه نشانهای دارد؟ معتقدم ما در پسِ این ۱۰ هزار سال تاریخ، همیشه در میدان بودیم. چه جنگهایی را پشتسر گذراندیم. امام ما متوجه شد که ما چه ملتی هستیم. اینکه ما را مبعوث کرد، از پسِ پشت تاریخ میآمد، از پسِ ۱۰ هزار سال تاریخ میآمد. ملتی که در این مدت هرگز بت نپرستید.
ارجمند ادامه داد: امروز ما کجا ایستادهایم؟ در بین تمام دنیا تنها یک قوم است، که با آدمخواران صهیونیست میجنگد و آن شیعه است. مابقی یا نوکرند یا خاماند. این آدمخواران ۱۶۸ کودک را طبق دستور دینی خود کشتند!
این بازیگر پیشکسوت با اشاره به عالم بودن و شخصیت چندوجهی رهبرِ شهید انقلاب گفت: من نمیدانم رهبرِ شهیدِ ما از کجای تاریخ آمد. از کجای تاریخ آمد، که آنقدر میدانست، آنقدر شریف بود، آنقدر وطنپرست بود، آنقدر مسلمان، خداشناس و انسانشناس بود و شهادتش ما را یک ماه در بستر انداخت. بله حضورشان اهمیت داشت. اکنون وظیفه مهمی بر گردن ماست. این بعثت، بعثت یک نفر نیست، یک ملت است که مبعوث شده است.
هوشنگ توکلی، بازیگر پیشکسوت با تشبیه این دوران به دوران اساطیری و تقابل خیر و شر گفت: ما در دورانی به سر میبریم، که شبیه دوران اساطیری است. ما ۴۷ سال مقاومت کردیم، تا آسمان وطنمان مورد اشغال اهریمنان قرار نگیرد، که گرفت. این روزها آسمان وطنمان در اختیار اهریمن است. آنها جوانان را میکشند، خرد را از بین میبرند.
توکلی ادامه داد: در این مدت عزیزترینهایمان شهید شدند؛ از رهبر انقلاب تا دانشمندانمان. ما باید این وطن را نه با توپ و تانک بلکه با دعا و نفرین نجات دهیم. به سخنرانیهای اخیر رهبر شهیدمان نگاه کنیم میبینیم ایشان در سخنرانیهای آخر خود به دعا پناه برده بودند و بیشترین تقاضایشان دعا بود. ایشان شر و اهریمن را درک کرده بودند.
این بازیگر پیشکسوت با بیان اینکه امروز بخش زمینی وطن در اختیار مردم است، افزود: میادین در اختیار مردم است. آنها از زمانی که میادین را اشغال و دعا و نفرین میکنند، توطئههای دشمن شکست میخورد. ما دشمن را طلسم کردهایم.