تمرین توپی تیم ملی والیبال ایران در برزیلیا امروز در شرایطی برگزار شد که امیرمحمد گلزاده به دلیل سرماخوردگی نتوانست در آن شرکت کند و برای درمان به هتل بازگشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی والیبال ایران در هشتمین روز حضور خود در برزیلیا یک نوبت تمرین توپی دیگر به مدت ۱۲۰ دقیقه برگزار کرد.

شاگردان روبرتو پیاتزا که یک روز بعد از بازی سنگین و پنج سته تدارکاتی مقابل برزیل که به مدت ۱۸۵ دقیقه طول کشید، در این تمرین حاضر شدند و با انگیزه زیادی برنامه‌های کادر فنی را در تمرینات مرور کردند. در مجموع بازیکنان پرنشاط و باانرژی در این نوبت تمرینی شرکت کردند.

امیرمحمد گلزاده قطر پاسور تیم ملی والیبال نیز با بازیکنان به سالن تمرین رفت، اما به توجه به شرایط سرماخوردگی اش، پیاتزا پس از مشورت با پزشک تیم ملی تصمیم گرفت این بازیکن در تمرینات شرکت نکند و برای ادامه روند درمانی خود زودتر از سایر بازیکنان با دکتر مهدی ابارشی به هتل بازگردد.

سید میلاد تقوی رئیس فدراسیون والیبال نیز که عصر امروز به وقت تهران وارد برزیلیا شد تا مردان والیبال کشورمان را در دیدار‌های حساس و مهم هفته اول لیگ ملت‌ها همراهی کند، بلافاصله پس از اسکان، راهی سالن تمرین تیم ملی شد تا در جمع بازیکنان و کادر فنی قرار گیرد.

تمرین بدنسازی و نشت آنالیز از دیگر برنامه‌های تیم ملی والیبال ایران در روز دوشنبه ۱۸ خرداد است که عصر و شب به وقت برزیل برگزار می‌شود.

مرتضی شریفی (کاپیتان)، عرشیا به‌نژاد، عمران کوکجیلی، علی حاجی‌پور، پویا آریاخواه، امیرمحمدگل‌زاده، پوریا حسین خانزاده، مبین نصری، علی حق پرست، امیرحسین اسفندیار، محمد ولی زاده، یوسف کاظمی، سید عیسی ناصری، آرمین قلیچ نیازی، محمدرضا حضرت پور و حسین حاجی‌کلاته بازیکنان تیم ملی والیبال ایران در این اردو و هفته نخست لیگ ملت‌ها هستند.