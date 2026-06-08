بازیکن بلژیکی سابق تیم فوتبال لیورپول در ۳۱ سالگی از دنیای فوتبال خداحافظی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دیووک اوریگی دو سال پس از آخرین بازی حرفهای خود، بازنشستگی از فوتبال را اعلام کرد.
ستاره بلژیکی در صفحه شخصی اش نوشت: هدف من در این بازی به سرانجام رسید. من به رویاهای کودکیام جامه عمل پوشاندم، در بزرگترین میادین فوتبال بازی کردم و بزرگترین جامها را بردم. بابت تمام اینها شکرگزار خداوند هستم.
به همه هوادارانم، باشگاهها، همتیمیهایم و خانوادهام میگویم، این دستاوردها برای همیشه مال ما خواهد بود. متشکرم. مأموریت به پایان رسید. اکنون وارد مسیر و دعوت بعدی زندگیام میشوم. سفر همچنان ادامه دارد. با عشق، دیووک اوریگی.
از زمان جدایی از لیورپول در سال ۲۰۲۲، دوران فوتبال اوریگی طی دورههای حضورش در آث میلان و ناتینگهام فارست به تدریج رو به افول رفت.
این بازیکن بلژیکی با انتقالی آزاد از لیورپول به میلان پیوست و تا دسامبر ۲۰۲۵ با این تیم قرارداد داشت. با این حال، دوران حضور او در جمع غولهای ایتالیایی چندان موفقیتآمیز نبود و او در ۳۶ بازی تنها دو گل به ثمر رساند.