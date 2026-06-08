باشگاه خبرنگاران جوان - شاپور منصوری اظهار کرد: عصر امروز آتشسوزی گستردهای در مزارع گندم روستای شیخسرخالدین سفلی از توابع دهستان گورسفید شهرستان گیلانغرب رخ داد که بر اثر آن بخشی از اراضی کشاورزی و عرصههای پسچر منطقه دچار خسارت شد.
وی عنوان کرد: این حادثه ساعت ۱۵:۳۰ امروز در مزارع گندم روستای شیخسرخالدین سفلی آغاز شد و به دلیل شرایط محیطی، آتش به سرعت گسترش یافت.
سرپرست جهاد کشاورزی گیلانغرب افزود: در جریان این آتشسوزی حدود ۱۸ هکتار از مزارع گندم و ۲۰ هکتار از عرصههای پسچر (جار) طعمه حریق شد و خساراتی به بخش کشاورزی منطقه وارد آمد.
متصوری با اشاره به اقدامات انجام شده برای مهار آتش گفت: با حضور بهموقع نیروهای آتشنشانی، همکاری کشاورزان منطقه و تلاش پرسنل مدیریت جهاد کشاورزی، عملیات اطفای حریق پس از حدود یک ساعت به نتیجه رسید و از گسترش بیشتر آتش به سایر مزارع و اراضی اطراف جلوگیری شد.
وی ضمن قدردانی از مشارکت دستگاههای امدادی و کشاورزان در مهار این حادثه، بر رعایت نکات ایمنی و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای جلوگیری از وقوع حوادث مشابه در فصل برداشت محصولات کشاورزی تأکید کرد.
منبع: تسنیم