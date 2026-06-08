باشگاه خبرنگاران جوان - بلوطیمیرزا اظهار کرد: در این مدت، ۴۶۵ هزار و ۳۳۲ تن کالا به ارزش ۶۰ میلیون و ۸۵۱ هزار دلار از گمرکات استان صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، از نظر وزنی ۳۶ درصد و از نظر ارزش دلاری ۹۰ درصد افزایش داشته است.
وی سیمان، سنگ نمک، سنگآهن، کود شیمیایی، خرما و سایر محصولات کشاورزی را از مهمترین اقلام صادراتی استان برشمرد.
بلوطيميرزا همچنین با اشاره به عملکرد بخش واردات افزود: در ۲ماهه نخست امسال، ۴۳۹ هزار و ۸۱۴ تن کالا به ارزش ۳۷۱ میلیون و ۱۱۱ هزار دلار از طریق گمرکات سیستان و بلوچستان وارد کشور شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، از نظر وزنی ۲۰ درصد و از نظر ارزشی ۷ درصد رشد نشان میدهد.
به گفته وی، کنجاله سویا، جو، برنج، دانههای روغنی، شکر و گوشت از مهمترین کالاهای وارداتی از طریق گمرکات استان بودهاند.
مدیرکل گمرک زاهدان در ادامه با اشاره به رشد چشمگیر ترانزیت کالا گفت: حجم ترانزیت انجامشده از گمرکات سیستان و بلوچستان در ۲ماهه نخست سالجاری به بیش از ۴۳۶ هزار تن رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۲۳۰ درصد افزایش
منبع گمرکات سیستان و بلوچستان