باشگاه خبرنگاران جوان - بلوطی‌میرزا اظهار کرد: در این مدت، ۴۶۵ هزار و ۳۳۲ تن کالا به ارزش ۶۰ میلیون و ۸۵۱ هزار دلار از گمرکات استان صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، از نظر وزنی ۳۶ درصد و از نظر ارزش دلاری ۹۰ درصد افزایش داشته است.

وی سیمان، سنگ نمک، سنگ‌آهن، کود شیمیایی، خرما و سایر محصولات کشاورزی را از مهم‌ترین اقلام صادراتی استان برشمرد.

بلوطي‌ميرزا همچنین با اشاره به عملکرد بخش واردات افزود: در ۲ماهه نخست امسال، ۴۳۹ هزار و ۸۱۴ تن کالا به ارزش ۳۷۱ میلیون و ۱۱۱ هزار دلار از طریق گمرکات سیستان و بلوچستان وارد کشور شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، از نظر وزنی ۲۰ درصد و از نظر ارزشی ۷ درصد رشد نشان می‌دهد.

به گفته وی، کنجاله سویا، جو، برنج، دانه‌های روغنی، شکر و گوشت از مهم‌ترین کالاهای وارداتی از طریق گمرکات استان بوده‌اند.

مدیرکل گمرک زاهدان در ادامه با اشاره به رشد چشمگیر ترانزیت کالا گفت: حجم ترانزیت انجام‌شده از گمرکات سیستان و بلوچستان در ۲ماهه نخست سال‌جاری به بیش از ۴۳۶ هزار تن رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۲۳۰ درصد افزایش

منبع گمرکات سیستان و بلوچستان