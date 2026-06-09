مشاور مرکز فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش گفت: هیچ اختلالی در سامانه «شاد» در امتحانات اخیر رخ نداده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - جمعی از مخاطبان باشگاه خبرنگاران جوان، نسبت به بروز اختلال و قطع شبکه اینترنت هم‌زمان با ساعات برگزاری آزمون بوده است، گلایه کردند.

والدین دانش‌آموزان با اشاره به اینکه روند برگزاری امتحانات همچنان ادامه دارد، خواستار اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از قطعی یا اختلال اینترنت در ساعات حیاتی آزمون شدند.

قطع یا ناپایداری اینترنت در زمان برگزاری آزمون‌هایی که به صورت الکترونیک یا با بهره‌گیری از بسترهای برخط داخلی همچون شاد انجام می‌شوند، می‌تواند علاوه بر ایجاد استرس برای دانش‌آموزان، روند صحیح برگزاری آزمون را با چالش‌های جدی مواجه کند.

در همین راستا عبدالله‌نژاد، مشاور مرکز فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش در گفت و گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره گزارش‌هایی مبنی بر قطع اینترنت و عدم دسترسی دانش‌آموزان به پلتفرم‌ آموزشی شاد در زمان امتحانات، گفت: بررسی‌های ما نشان می‌دهد که هیچ‌گونه اختلال سراسری در این زمینه وجود نداشته و گزارش‌های مبنی بر قطع کامل اینترنت تایید نشده است.

وی افزود: باید توجه داشت که در برخی بازه‌های زمانی و به‌ویژه در شرایط خاص، ممکن است در برخی نقاط یا نواحی کشور، پهنای باند اینترنت به‌صورت مقطعی کاهش یابد و کندی ایجاد شود. این موضوع مربوط به زیرساخت‌های اینترنتی منطقه است و ارتباطی با عملکرد سامانه شاد ندارد.

مشاور مرکز فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش در مورد وضعیت فعلی سامانه شاد خاطرنشان کرد: در حال حاضر هیچ‌گونه اختلالی در سامانه شاد مشاهده نمی‌شود و با توجه به پایان سال تحصیلی دانش‌آموزان ابتدایی، ترافیک کاربران کاهش یافته و پیام‌ها با بالاترین کیفیت و به‌صورت لحظه‌ای ارسال و دریافت می‌شوند.

وی همچنین اشاره کرد که برای تسهیل در دسترسی دانش‌آموزان مقطع متوسطه، محدودیت‌های زمانی حذف شده و کاربران می‌توانند در تمام ساعات شبانه‌روز وارد سامانه شده و اقدامات لازم را انجام دهند.

برچسب ها: شبکه شاد دانش آموزی ، امتحانات مجازی
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۲۵ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
باید از اونهایی که اعتراض دارن مجددا امتحان گرفته بشه
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