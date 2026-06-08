وزارت بهداشت اعلام کرد: تمامی ظرفیت‌های نظام سلامت کشور در حالت آماده‌باش کامل قرار داشته و ارائه خدمات درمانی، اورژانسی، بهداشتی و دارویی بدون وقفه در حال انجام است.

باشگاه خبرنگاران جوان - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد: در پی حملات اخیر دشمن در طی ساعات گذشته در برخی مناطق کشور و با توجه به شرایط ویژه، به اطلاع هموطنان عزیز می‌رساند تمامی ظرفیت‌های نظام سلامت کشور در حالت آماده‌باش کامل قرار داشته و ارائه خدمات درمانی، اورژانسی، بهداشتی و دارویی بدون وقفه در حال انجام است.

براساس این اطلاعیه، تمامی پایگاه‌های اورژانس، بیمارستان‌ها، مراکز درمانی، مراکز انتقال خون، شبکه‌های‌ بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور در حالت آمادگی کامل و کلیه امکانات و نیروهای تخصصی، برای خدمت‌رسانی به شهروندان عزیز فراهم است.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ضمن قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی پزشکان، پرستاران، پرسنل اورژانس، کارکنان بهداشتی و درمانی و سایر خدمتگزاران تیم ملی سلامت، از مردم شریف ایران درخواست می‌کند:

• آرامش خود را حفظ کرده و اخبار مرتبط با وضعیت سلامت و خدمات درمانی را صرفاً از منابع رسمی دریافت کنند.

• از مراجعه غیرضروری به مراکز درمانی و بخش‌های اورژانس خودداری کنند تا امکان ارائه خدمات سریع‌تر به بیماران و مصدومان نیازمند فراهم شود.

• در صورت نیاز به خدمات فوریت‌های پزشکی، با سامانه 115 تماس بگیرند.

• از حضور بدون هماهنگی در محل‌های رخ دادن حوادث و نیز مراکز درمانی بپرهیزند.

• توصیه‌های ایمنی، بهداشتی و امدادی دستگاه‌های مسئول را با دقت دنبال و رعایت کنند.

وزارت بهداشت از عموم هموطنان درخواست می‌کند در شرایط کنونی با حفظ همبستگی ملی، همکاری با نیروهای امدادی و درمانی و پرهیز از انتشار اخبار تأییدنشده، یاری‌گر تلاش‌های انجام‌شده برای حفظ سلامت و امنیت جامعه باشند.

اطلاعیه‌های تکمیلی از طریق درگاه‌های رسمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منتشر خواهد شد.

منبع: مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

برچسب ها: وزارت بهداشت ، شرایط جنگی
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