باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی -گورستان نو قم با مساحتی حدود ۴.۵ هکتار، عرصه وسیعی از پیرامون مرکز شهر را در بر گرفته است. این پهنه عظیم، سال‌هاست بار دیده‌نشدن حقوق شهروندان و زائران بانوی کرامت را برای داشتن فضای باز و مطلوب شهری به دوش می‌کشد.این آرامستان با وجود ظرفیت‌های بالقوه گردشگری،و در روزها چهره‌ای نازیبا دارد و شب‌ها، فضایی وهم‌انگیز برای زائران و مجاوران ایجاد می‌کند.

پیشینه تاریخی قبرستان نو

در سال ۱۳۰۸، قبرستان بابلان در میدان آستانه به دست حکومت پهلوی اول تخریب شد. در پی این تخریب، قبرستان جدیدی با مدیریت عبدالکریم حائری یزدی، بنیانگذار حوزه علمیه قم، جایگزین آن گردید که به «قبرستان نو» یا «قبرستان حاج شیخ» شهرت یافت. همزمان با این مجموعه، گورستان دیگری با نام «قبرستان ابوحسین» نیز احداث شد که در کنار هم قرار دارند.

قبرستان نو باغ مزار می‌شود

پس از سال‌ها غبار بی‌توجهی در میان وعده‌های مکرر برای بهسازی،با طرح بهسازی قبرستان نو که امروز به تصویب شورای اسلامی شهر قم رسید، قرار است این فضای متروکه به باغ‌مزار و پارکی عمومی تبدیل شود، در حالی که قبور موجود همچنان حفظ خواهند شد.

اجرای طرح ساماندهی قبرستان نو با همکاری شهرداری قم، اداره‌کل اوقاف و امور خیریه و سایر دستگاه‌های مرتبط انجام خواهد شد. هماهنگی‌های لازم در این زمینه میان شهرداری، استانداری و اداره‌کل اوقاف و امور خیریه استان قم صورت گرفته است.

در سال‌های گذشته، بدنه‌های تجاری پیرامون این آرامستان قدیمی تملک و تخریب شده است. این اقدام، زمینه مناسبی را برای ساماندهی محیط و ارتقای کیفیت سیما و منظر شهری در این محدوده فراهم کرده است. اجرای طرح جدید می‌تواند گامی مهم در بهبود فضای شهری و خدمات‌رسانی به زائران و مجاوران حرم مطهر باشد.

با اجرای این طرح، قبرستان نو قم از یک فضای متروکه و رها شده به بوستانی عمومی تبدیل خواهد شد و حقوق شهروندان و زائران برای داشتن فضای باز و مطلوب شهری در جوار حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) پس از سال‌ها محقق می‌گردد.