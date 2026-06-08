- مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران گفت: تامین حقابه میانکاله و خلیج گرگان در انتظار اقدام وزارت نیرو است.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا کنعانی شامگاه دوشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به حساسیت اکولوژیک تالاب بینالمللی میانکاله و خلیج گرگان، اظهار کرد: احیای این زیستبومهای ارزشمند نیازمند اجرای همزمان اقداماتی نظیر تأمین حقابه، لایروبی، مدیریت حوضههای آبریز و تکمیل شبکههای تصفیه فاضلاب است.
وی افزود: مطالعات تعیین نیاز آبی تالاب توسط سازمان محیط زیست انجام شده اما تحقق حقابه محیطزیستی در گرو اقدام وزارت نیرو است. در بخش لایروبی نیز تاکنون ۷۶ کیلومتر توسط محیط زیست و ۴۴ کیلومتر توسط وزارت نیرو انجام شده است.
مدیرکل محیط زیست مازندران ادامه داد: عملیات آبخیزداری در ۱۱۸ هزار هکتار از حوضههای آبریز منتهی به خلیج گرگان و میانکاله اجرا شده که در کنترل فرسایش و کاهش رسوب مؤثر بوده است، همچنین در حوزه فاضلاب، تصفیهخانه شهرکهای صنعتی به ۱۰۰ درصد رسیده اما پوشش تصفیه فاضلاب شهری فقط ۱۸ درصد است.
کنعانی یادآور شد: لایروبی کانال ارتباطی تالاب با دریای خزر به طور کامل محقق نشده و احداث ایستگاههای پمپاژ آب از دریا نیز در مرحله مطالعات فاز اجرایی قرار دارد.
وی تأکید کرد که احیای میانکاله یک پروژه ملی و فرابخشی است و موفقیت آن به همکاری همه دستگاههای مسئول بستگی دارد.
منبع: مهر