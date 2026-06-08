وزارت دفاع عربستان سعودی گزارش‌ها درباره حمله به پایگاه هوایی شاهزاده سلطان در استان الخرج را رد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وزارت دفاع عربستان سعودی روز دوشنبه گزارش‌ها در مورد حمله به پایگاه هوایی شاهزاده سلطان را تکذیب کرد و تأیید نمود که به صدا درآمدن آژیرها در استان الخرج، جنوب شرق پایتخت، یک اقدام پیشگیرانه پس از شلیک یک موشک بالستیک از یمن بود که در نزدیکی مرکز ناپدید شده است.

وزارت دفاع عربستان در بیانیه‌ای اعلام کرد که «گزارش‌های منتشرشده درباره حمله به پایگاه هوایی شاهزاده سلطان نادرست است.» به صدا درآمدن آژیرها «یک اقدام پیشگیرانه پس از شلیک یک موشک بالستیک از یمن بود که در نزدیکی مرز مفقود شد. تحقیقات برای تعیین جزئیات این شلیک ادامه دارد.» این بیانیه ساعاتی پس از آن منتشر شد که دفاع غیرنظامی این کشور اعلام کرد سیستم هشدار اولیه را در استان الخرج برای آگاه‌سازی مردم از یک تهدید بالقوه فعال کرده است.

یک منبع نظامی ایران پیشتر گزارش‌ها در مورد حمله تهران به پایگاهی در الخرج را تکذیب کرده بود

منبع: آناتولی

برچسب ها: دولت عربستان ، حمله موشکی
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۱۸ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
کدام پایگاه هوایی شاهراده سلطان پایگاه متعلق به امریکاست
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۱۷ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
آمریکا آخرش میره ما می‌مانیم ملخ خورها
۰
۲
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