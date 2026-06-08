باشگاه خبرنگاران جوان - محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در چهارمین پیام صوتی به مردم عزیز ایران گفت: آنچه باعث تنشهای اخیر شد این بود که آمریکاییها هم با محاصره دریایی علیه ملت ایران و هم با نقض توافقی که درباره آتش بس لبنان شده بود، آتش بس را نقض فاحش کردند.
وی بیان کرد: صحبتهای رئیس جمهور آمریکا درباره یادداشت تفاهم، مخالف بخشهای توافق شده بود که نشان داد آنها نه دنبال آتش بس هستند و نه دنبال گفتوگو و باید برای دفاع از حقوق ملت ایران پاسخ قاطع میدادیم که به لطف الهی نیروهای مسلح ما با اقتدار به وظیفه خود عمل کردند.
رئیس مجلس ادامه داد: من به شما مردم عزیز اطمینان میدهم که از این به بعد نیز ما با قدرت از حقوق مردم ایران دفاع میکنیم و تحت رهبری و هدایتهای ولی فقیه زمان خود و عنایتهای الهی باعث پیروزی دیگری برای ایران سربلند خواهیم شد.
ما نه میخواهیم با وادادگی پیش برویم و نه با شعارزدگی بلکه باید با اقتدار و عقلانیت ایرانی به دنبال یک پیروزی مهندسی شده باشیم
قالیباف افزود: پیشرفت مذاکرات در کنار انجام عملیاتهای نظامی در خلیج فارس و موشکباران دیشب رژیم صهیونیستی نشان داد که ما باید درک کاملی از هندسه میدان مبارزه داشته باشیم.
وی تاکید کرد: اگر دیپلماسی را صرفا گفتوگو در اتاقهای دربسته و لبخندهای دیپلماتیک بدانیم، از همان ابتدا شکست میخوریم و اگر صرفا به عملیاتهای نظامی و جنگ تکیه کنیم نمیتوانیم از حقوق خود به طور کامل دفاع کنیم.
رئیس مجلس افزود: ما در برابر دشمنان ایران ۴ میدان مبارزه داریم؛ میدان مبارزه نظامی، میدان مبارزه دیپلماسی، میدان حضور مقاومت مردم و میدان خدمت که ۳ میدان اول از میدان چهارم پشتیبانی میکند.
وی تشریح کرد: این ۴ میدان نه تنها در ۴ خط موازی نیستند بلکه تار و پود یک پیکره واحد هستند که باید مثل بافتن یک لباس با هماهنگی دقیق و لحظهای لباس موفقیت پیروزی ملت ایران را ببافند. میدان مبارزه نظامی، موتور پیشران قدرت ساز است یعنی دشمن را از رویاپردازی برای حمله دور میکند و به همان میزان میدان مبارزه دیپلماسی باید بتواند در زمان مقتضی این اقتدار عینی را به دستاوردهای ملموس و تثبیت شده حقوقی، سیاسی و اقتصادی تبدیل کند نه اینکه با حرفهای کلی، مسائل حل نشده باقی بماند.
وی بیان کرد: نکته کلیدی در این الگوی مبارزه مهم و اساسی، اقتدار و عقلانیت است. ما نه میخواهیم با وادادگی پیش برویم و نه با شعارزدگی. ما باید با اقتدار ایران و عقلانیت ایرانی به دنبال یک پیروزی مهندسی شده و کامل باشیم.
او گفت: ماجرای لبنان نشان میدهد میدان دیپلماسی کنار میدان نظامی میتواند اسرائیل و دشمنان را کنار بزند. نه دیپلماسی مانع عملیات نظامی است و نه عملیات نظامی مانع دیپلماسی است.
وی اظهار داشت: یک بار با تهدید به حمله و قطع مذاکره جلوی حمله اسرائیل به بیروت را میگیریم و بار دیگر با حمله نشان میدهیم ترسی از قطع مذاکرات نداریم و نتیجه این میشود که آنها مجبور میشوند عقب نشینی کنند و ما حق خود را تثبیت میکنیم.
رئیس مجلس گفت: حالا تصور کنید اگر ما در میدان نظامی پیروز نشده بودیم یا در میدان دیپلماسی جلو نرفته بودیم و یا میدانهای نظامی و دیپلماسی با یکدیگر به درستی پاسکاری نکرده و پشتیبانِ هم نبودند و با هم هماهنگی نداشتند، آن وقت دست ما برای حمایت از لبنان و]مقابله با محاصره دریایی بسته بود.
وی ادامه داد: در ماجرای درگیریهای خلیج فارس نیز شما این را دیدید که با استفاده از همین الگو، ترتیبات ایران برای بازگشایی تنگه را تا اینجا تثبیت کردیم.
قالیباف افزود: موضوع فقط لبنان نیست بلکه موضوع رسیدن به حق مردم و ایجاد امنیت باثبات برای کشور است و باید هر ۴ میدان در کنار هم و هماهنگ با یکدیگر این اهداف را تأمین کنند.
قرار نیست یا جنگ کنیم و یا مذاکره بلکه قرار است به وقت خود جنگ کنیم و به وقت خود مذاکره
قالیباف گفت: قرار نیست یا جنگ کنیم و یا مذاکره بلکه قرار است به وقت خود جنگ کنیم و به وقت خود مذاکره کنیم و اینگونه است که میتوانیم دشمن را شکست دهیم و این که میگوییم مذاکره ادامه مبارزه است عینیت پیدا کند.
وی اظهار داشت: همینجا لازم است روی یک برداشت غلط خط بطلان بکشم، برخلاف تصور برخی که فکر میکنند بین مسئولان هماهنگی نیست، هماهنگی کامل برای رسیدن به اهداف میان مسئولان وجود دارد
رئیس مجلس ادامه داد: دست نیروهای مسلح برای اقدام همواره باز بوده و بر اساس تدبیر و برنامه ریزی درست و تصمیم تصویب شده عمل میکنند.
وی تاکید کرد: هدف ما پایان جنگ و ایجاد امنیت پایدار است و نه عادی سازی روابط با آمریکا و اعتمادی هم به طرف مقابل نداریم. البته روش ما احساسی عملیات کردن یا صرفا اعلام حقوق ملت ایران یا محکوم کردن جنایات دشمن نیست.
رئیس مجلس گفت: راه روشن است و میدان مشخص است و فقط ارادهای میخواهد که میان انقلابی گری و کنش دیپلماتیک بر بستر اقتدار عقلانی حرکت کنیم. محاصره دریایی را که یک جنایت جنگی و توطئه دشمن است را با یک برنامه ریزی همه جانبه به یک شکست دیگر برای آنها تبدیل خواهیم کرد.
به فرموده رهبر انقلاب، راه مقابله با نقشه دشمن، ایستادگی، روشن بینی، انسجام، اعتماد متقابل و هم صدایی نکردن با دشمن است
قالیباف تاکید کرد: با انسجام ملی و دیپلماسی اقتدار و قدرت نظامی تحت فرمان رهبری معظم و نایب امام عصر (عج) دشمن را از تسلیم شدن مردم ایران ناامید خواهیم کرد.
وی گفت: به برکت خون پاک شهدا و با بصیرت ملی و درایت رهبری، مجاهدت مسئولین، به سمت ایرانی مستقل، پیشرفته و قوی ان شاءالله حرکت خواهیم کرد.
رئیس مجلس افزود: رهبر معظم انقلاب نقشه دشمن را افشا کردند که بر تاب آوری مردم و ایجاد خطا در دستگاه محاسباتی مسئولان کشور متمرکز شده است. رهبر انقلاب راه مقابله با نقشه دشمن را نیز در رعایت این موارد تعیین کردند؛ ایستادگی، روشن بینی، حفظ وحدت و انسجام، اعتماد متقابل و هم صدایی نکردن با دشمن.
وی اظهار داشت: برخی این روزها با اسم تبعیت از رهبری در حال عمل کردن خلاف خط مشی هستند، اما هرکس خارج از چارچوب «ایستادگی، روشن بینی، حفظ وحدت و انسجام، اعتماد متقابل و هم صدایی نکردن با دشمن» اقدام کند؛ چه مسئول باشد، چه نخبه سیاسی و چه فعال رسانهای، با پاسخ سخت امت حزب الله روبهرو است.
رئیس مجلس تاکید کرد: «ایستادگی، روشن بینی، حفظ وحدت و انسجام، اعتماد متقابل و هم صدایی نکردن با دشمن» وظیفهای است که رهبر معظم انقلاب اسلامی برای همه ما تعیین کردند که بتوانیم با برنامه دشمن مقابله کرده و چشم انداز روشنی برای ایران آینده و سربلند رقم بزنیم؛ انشاءالله.
منبع: خانه ملت