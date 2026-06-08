مدیرکل مدیریت بحران استان یزد گفت: با توجه به مصوبات کارگروه مدیریت شرایط اضطرار وقوع پدیده گرد و غبار و افزایش غلظت آلاینده‌ها و به دلیل افزایش شدید آلودگی هوا فردا تعطیل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - احسان بالاکتفی مدیرکل مدیریت بحران استان یزد گفت: با توجه به مصوبات کارگروه مدیریت شرایط اضطرار وقوع پدیده گرد و غبار و افزایش غلظت آلاینده‌ها و به دلیل افزایش شدید آلودگی هوا و غلظت بالای گرد و غبار، کلیه ادارات، بانک‌ها به جز شعب منتخب، در روز سه شنبه ۱۹ خرداد در شهرستان‌های اردکان، اشکذر، بافق، بهاباد، تفت، زارچ، مهریز، میبد و یزد تعطیل می‌باشند. 

وی افزود: دستگاه‌های امدادی، خدمات‌رسان و ضروری از جمله اورژانس، آتش‌نشانی، نیروی انتظامی، آب، برق، گاز و بیمارستان‌ها به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

بالا منفی ادامه داد:باتوجه به فصل برگزاری امتحانات مدارس، دانشگاه‌ها و سایر مراکز آموزشی، برنامه امتحانات مطابق تقویم آموزشی بدون تغییر برگزار خواهد شد.

وی گفت:بالاکتفی از عموم مردم خواست تا توصیه‌های بهداشتی را جدی بگیرند و از تردد غیر ضروری پرهیز نموده و در صورت لزوم از ماسک استفاده کنند.

وی همچنین از کودکان، سالمندان و افراد دارای بیماری‌های قلبی تنفسی خواست به صورت ویژه توصیه‌ها را رعایت کرده از حضور در فضای باز خودداری و ماسک مناسب استفاده کنند.

منبع؛ روابط عمومی استانداری

برچسب ها: گرمی هوادریزد ، آلودگی هوا ، استان یزد
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