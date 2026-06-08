رئیس‌جمهور آمریکا روز دوشنبه ادعا کرد در تماس تلفنی با بنیامین نتانیاهو به او هشدار داده است: «بهتر است خیلی مراقب کاری که می‌کنی باشی، زیرا ممکن است به زودی در مقابل ایران تنها بمانی.»

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز دوشنبه ادعا کرد که در جریان تماس تلفنی با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، به او هشدار داده است که اگر حملاتش به جنگی تمام عیار تبدیل شود، اسرائیل ممکن است خود را در مقابل ایران تنها ببیند. این تماس پس از آن صورت گرفت که ایران به دلیل تشدید تنش در لبنان، موشک‌هایی به سمت اسرائیل شلیک کرد.

به گزارش کانال ۱۲ اسرائیل، ترامپ گفت: «به بی‌بی گفتم، بهتر است خیلی مراقب کاری که می‌کنی باشی، زیرا ممکن است به زودی در مقابل ایران تنها بمانی.» ترامپ همچنین به این شبکه گفت که پس از درخواست چندین کشور برای تحت فشار قرار دادن نتانیاهو، سعی کرده است دامنه پاسخ اسرائیل را محدود کند و افزود که دست‌کم پنج کشور منطقه با او تماس گرفته و از او خواسته‌اند مداخله کند.

ترامپ همچنین ادعا کرد که نتانیاهو اواخر روز یکشنبه به او اطلاع داده که تصمیم به انجام حملات گرفته است، در حالی که هواپیما‌های اسرائیلی در آن زمان در راه ایران بودند. این اظهارات اندکی پس از بیانیه تلویزیونی نتانیاهو بیان شد که در آن گفت او به ترامپ گفته است اسرائیل حق دفاع از خود را در برابر ایران محفوظ می‌دارد و به هرگونه حمله دیگری پاسخ قاطع خواهد داد.

اسرائیل و ایران هر دو پس از فراخوان عمومی ترامپ برای توقف «درگیری»، روز دوشنبه حملات خود را متوقف کردند. ترامپ که در فوریه جنگ را همراه با اسرائیل آغاز کرد، در تلاش است تا به توافقی مذاکره‌شده با ایران دست یابد. او مکرراً از نتانیاهو خواسته است از اقداماتی که می‌تواند مذاکرات را مختل کند، خودداری کند. ایران نیز تأکید کرده است که با هیچ توافق صلحی با واشنگتن موافقت نخواهد کرد، مگر اینکه آتش‌بس در لبنان نیز حفظ شود.

منبع: تایمز اسرائیل

برچسب ها: ترامپ و نتانیاهو ، جنگ ایران و آمریکا
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲۱
در انتظار بررسی: ۰
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ناشناس
۱۱:۱۳ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
لابی صیهون تو آمریکا همه کاره است ترامپ سگ صفت قاتل ،بازیچه دستشون ه، نتایابو زیر ساخت ترامپه یعنی دستی که تو آدمک ترامپ هست و اون رو تکون میده.
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Iran (Islamic Republic of)
فرزند ایران
۰۸:۱۷ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
جنگ ما با حرامزادگان دنیاست. این صحبت های ترامپ دروغه و قابل اعتماد نیست. ما باید خیلی هوشیار و آماده باشیم.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۱۷ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
مرگ بر اسراییل و امریکا
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۵۶ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
قطعا به خواست خدا این اتفاق روزی خواهد افتاد و ما رژیم غاصب را تنها در گوشه رینگ پیدا خواهیم کرد یعنی تک به تک
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۳۰ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
دروغ دروغ دروغ؛ جام جهانی فوتبال تمام بشود دوباره جنگ رو شروع خواهد کرد.
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۲۹ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
اعتمادی به اراجیف این دو جانی افسار قرمز نیست
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۴۹ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
سیاه بازی بین دو تا صهیونیست جنایتکار کودک کش
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۴:۱۹ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
هرکی روی حرفای آمریکایی ها و اسرائیلی ها حساب کنه حتما عقلش گِرده!!
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۴:۰۰ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
این پدرسوخته های بی اصل و نسب جز مکر و حیله و نیرنگ کار دیگری بلد نیستند.
چون فرزند شیطان
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۳:۳۱ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
آمریکا و اسراییل ۱۰۰ درصد باهم هماهنگ هستند. هنوز یه عده اینا باور ندارن.
به محض اینکه سوریه از دست رفت اسراییل به ایران حمله کرد. الانم صحبت لبنان هست. اگه امروز به لبنان کمک نکنیم یعنی در چنگ چندماه بعد باید بدون کمک یمن و حزب الله عراق با دشمن بجنگیم.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۲:۳۵ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
بی بی از سلاح هسته ای استفاده می کند
ترامپ که باشه
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۵۹ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
ای دروغگوی کثیف. می خواد گناهش رو بپوشونه تا ایران بهش ضربه نزنه. به هر دوشان به صورت مساوی موشک بزنید. باید موشک هامون رو بکنیم توی حلقوم نجس اینها
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Iran (Islamic Republic of)
وطنم ایران
۰۱:۰۴ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
این نتانیای کفتار پیر وحشی کودک کش چرا سگ جونه و تا حالا به اتفاق کاتس و بن گویر تروریست به درک واصل نشده
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۴۷ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
ترامپ دروغگو هست خیلی روی حرفهاش حساب باز نکنید .
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۳۹ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
سگ زردو برادرش شغال لطفا عکس اینا ارواح نزارید یاضربدر بزند یا زشت کنید من چندشم می شه قاتلان رهبررا می بینم
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