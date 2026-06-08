باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، روز دوشنبه ادعا کرد که در جریان تماس تلفنی با بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، به او هشدار داده است که اگر حملاتش به جنگی تمام عیار تبدیل شود، اسرائیل ممکن است خود را در مقابل ایران تنها ببیند. این تماس پس از آن صورت گرفت که ایران به دلیل تشدید تنش در لبنان، موشکهایی به سمت اسرائیل شلیک کرد.
به گزارش کانال ۱۲ اسرائیل، ترامپ گفت: «به بیبی گفتم، بهتر است خیلی مراقب کاری که میکنی باشی، زیرا ممکن است به زودی در مقابل ایران تنها بمانی.» ترامپ همچنین به این شبکه گفت که پس از درخواست چندین کشور برای تحت فشار قرار دادن نتانیاهو، سعی کرده است دامنه پاسخ اسرائیل را محدود کند و افزود که دستکم پنج کشور منطقه با او تماس گرفته و از او خواستهاند مداخله کند.
ترامپ همچنین ادعا کرد که نتانیاهو اواخر روز یکشنبه به او اطلاع داده که تصمیم به انجام حملات گرفته است، در حالی که هواپیماهای اسرائیلی در آن زمان در راه ایران بودند. این اظهارات اندکی پس از بیانیه تلویزیونی نتانیاهو بیان شد که در آن گفت او به ترامپ گفته است اسرائیل حق دفاع از خود را در برابر ایران محفوظ میدارد و به هرگونه حمله دیگری پاسخ قاطع خواهد داد.
اسرائیل و ایران هر دو پس از فراخوان عمومی ترامپ برای توقف «درگیری»، روز دوشنبه حملات خود را متوقف کردند. ترامپ که در فوریه جنگ را همراه با اسرائیل آغاز کرد، در تلاش است تا به توافقی مذاکرهشده با ایران دست یابد. او مکرراً از نتانیاهو خواسته است از اقداماتی که میتواند مذاکرات را مختل کند، خودداری کند. ایران نیز تأکید کرده است که با هیچ توافق صلحی با واشنگتن موافقت نخواهد کرد، مگر اینکه آتشبس در لبنان نیز حفظ شود.
منبع: تایمز اسرائیل