باشگاه خبرنگاران جوان - نخستین پرواز بازگشت حجاج بعد ازسرگیری عملیات، که قرار بوده از جده به مقصد فرودگاه مشهد انجام گیرد با هماهنگی و پیگیری‌ها به مقصد اولیه خود، فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) تهران انجام شد و روند انتقال زائران به کشور در حال پیگیری است.

براساس این اطلاعیه؛ با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده و هماهنگی‌های صورت‌گرفته، سایر پرواز‌های بازگشت حجاج نیز مطابق دستورالعمل‌ها و برنامه‌های ابلاغی انجام خواهد شد و اطلاع‌رسانی‌های تکمیلی درباره جزئیات پرواز‌ها از طریق روابط عمومی سازمان حج و زیارت در اختیار زائران و خانواده‌های آنان قرار می‌گیرد.

تاکید می‌گردد؛ همزمان با ادامه حضور بخشی از زائران کشورمان در مکه مکرمه و مدینه منوره، تمامی خدمات رفاهی، اجرایی، پشتیبانی و فرهنگی ـ عبادی بدون وقفه در حال ارائه است و تمهیدات لازم برای آسایش و خدمت‌رسانی مطلوب به زائران فراهم شده است.

سازمان حج و زیارت با پیگیری تمامی ظرفیت‌های موجود، روند بازگشت حجاج را به‌صورت مستمر دنبال می‌کند و با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، بدنبال این است وقفه حدود ۲۴ساعته ایجاد گردیده در پرواز‌ها را نیز با هماهنگی ناوگان هوایی کشورمان جبران نماید تا بازگشت زائران با نظم، آرامش و ایمنی کامل انجام گیرد.

منبع: روابط عمومی سازمان حج و زیارت