باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - ایمان محرابینیا، مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راههای کشور، از ترافیک سنگین در محورهای شمالی کشور خبر داد و گفت: در حال حاضر محور چالوس و آزادراه تهران–شمال در هر دو مسیر رفت و برگشت تا ساعت ۱۵ روز ۱۹ خردادماه مسدود است.
وی افزود: بر اساس آخرین گزارشهای دریافتی از سامانههای نظارت تصویری و گشتهای راهداری، ترافیک در محور هراز در مسیر رفت و برگشت، بهویژه در محدودههای سد هراز و سهراهی چلاو، سنگین گزارش شده است.
محرابینیا ادامه داد: تردد در محور فیروزکوه، محور قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران–پردیس و همچنین آزادراه قزوین–رشت در هر دو مسیر رفت و برگشت روان جریان دارد و مشکلی از نظر ترافیکی در این محورها مشاهده نمیشود.
مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راههای کشور با اشاره به شرایط جوی محورهای شمالی اظهار کرد: محور فیروزکوه در برخی ارتفاعات دارای مهگرفتگی است، اما سایر محورهای شمالی کشور فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند و تردد در آنها در شرایط عادی انجام میشود.
وی از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر، آخرین وضعیت ترافیکی و محدودیتهای تردد را از طریق سامانههای اطلاعرسانی مرکز مدیریت راهها دریافت کرده و با توجه به انسداد محور چالوس و آزادراه تهران–شمال، مسیرهای جایگزین را برای سفر به استانهای شمالی انتخاب کنند.