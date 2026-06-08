باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - شبکه سی‌ان‌ان به نقل از یک مقام آمریکایی مدعی شد که ایالات متحده هیچ یک از موشک‌های بالستیک شلیک‌شده از سوی ایران به سمت اسرائیل را رهگیری نکرده است. این گزارش با ادعای قبلی یک مقام نظامی اسرائیل در تضاد است.

سی‌ان‌ان ادعا کرد که ارتش آمریکا هیچ یک از موشک‌های شلیک‌شده ایران در آخرین تبادل آتش را رهگیری نکرده است. این اقدام نشان‌دهنده تغییر رویه نسبت به دور‌های قبلی درگیری است، زمانی که نیرو‌های آمریکایی از سامانه‌های دفاع موشکی برای کمک به دفاع از اسرائیل در برابر حملات ایران استفاده می‌کردند. این مقام همچنین به سی‌ان‌ان گفت که ارتش اسرائیل در طول این عملیات با ارتش آمریکا هماهنگی نزدیک داشت.

بر اساس این گزارش، سرلشکر ایال زامیر، رئیس ستاد کل اسرائیل، دو بار با دریاسالار برد کوپر، فرمانده سنتکام، گفت‌و‌گو کرده است. تنش‌ها روز یکشنبه پس از آن تشدید شد که اسرائیل با وجود آتش‌بس جاری، پایتخت لبنان، بیروت را بمباران کرد. ایران متعاقباً موشک‌هایی به سمت شمال اسرائیل شلیک کرد و اسرائیل بعداً چندین موج از حملات هوایی را علیه ایران انجام داد.

منطقه از زمان آغاز حملات هوایی آمریکا و اسرائیل به ایران در اواخر فوریه که باعث تلافی ایران علیه اسرائیل و سایر کشور‌های منطقه میزبان تأسیسات آمریکا شد، در حالت آماده‌باش بوده است. آتش‌بس موقتی در ۸ آوریل حاصل شد، اما مذاکرات بعداً به دلیل اختلافات بر سر اجرای آن و تحولات بعدی منطقه‌ای متوقف شد.

منبع: آناتولی