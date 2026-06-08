طرح آشیان یکی از برنامه‌های مؤثر برای حمایت از زوج‌های جوان است که می‌تواند بخشی از دغدغه‌های مربوط به تأمین مسکن در سال‌های ابتدایی زندگی مشترک را برطرف کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - روح‌الله اسدی مدیرکل دفتر هماهنگی و نظارت بر امور جوانان با اشاره به اینکه مسکن یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های جوانان در مسیر ازدواج، تشکیل خانواده و فرزندآوری است، اظهار داشت: اجرای طرح آشیان می‌تواند بخشی از مشکلات زوج‌های جوان در سال‌های ابتدایی زندگی مشترک را کاهش داده و زمینه آرامش و ثبات بیشتری را برای خانواده‌های جوان فراهم کند.

وی افزود: مطالبه‌گری، پیگیری و تأمین مسکن جوانان یکی از محور‌های مهم مطرح‌شده در ستاد‌های ساماندهی امور جوانان استان‌ها و همچنین از موضوعات مورد توجه شورای عالی نوجوانان و جوانان کشور است. بر همین اساس، هر اقدامی که بتواند دسترسی جوانان به مسکن مناسب را تسهیل کند، در راستای سیاست‌های حمایتی دولت از خانواده و جوانی جمعیت ارزیابی می‌شود.

مدیرکل دفتر هماهنگی و نظارت بر امور جوانان با تقدیر از وزارت راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: طرح آشیان یکی از برنامه‌های مؤثر برای حمایت از زوج‌های جوان است که می‌تواند بخشی از دغدغه‌های مربوط به تأمین مسکن در سال‌های ابتدایی زندگی مشترک را برطرف کند.

اسدی از زوج‌های جوان واجد شرایط خواست فرصت ثبت‌نام در این طرح را از دست ندهند و گفت: بر اساس ضوابط اعلام‌شده، زوج‌هایی که بیش از پنج سال از تاریخ ازدواج آنان نگذشته باشد، در دهک‌های درآمدی اول تا ششم قرار داشته باشند و حداقل پنج سال سابقه سکونت در شهر محل تقاضا را داشته باشند، می‌توانند برای بهره‌مندی از این طرح ثبت‌نام کنند.

وی افزود: در طرح آشیان، میزان اجاره‌بهای پرداختی متقاضیان بر اساس دهک درآمدی خانوار تعیین می‌شود و زوج‌های جوان مشمول، بسته به دهک درآمدی خود، تنها ۳۳ تا ۵۵ درصد اجاره‌بهای واحد مسکونی را پرداخت خواهند کرد و مابقی از طریق سازوکار‌های حمایتی پیش‌بینی‌شده تأمین می‌شود.

گفتنی است ثبت‌نام متقاضیان واجد شرایط طرح مسکن استیجاری ویژه زوج‌های جوان (آشیان) در روز‌های ۱۸ و ۱۹ خردادماه و از طریق سامانه جامع طرح‌های حمایتی مسکن به نشانی saman.mrud.ir انجام می‌شود و زوج‌های جوان می‌توانند با مراجعه به این سامانه، نسبت به ثبت درخواست و اطلاع از جزئیات شرایط و ضوابط اقدام کنند.

برچسب ها: مسکن جوانان ، تامین مسکن
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۵۵ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
باید سوئیتهای ۱۵ متری ارزون مثل هتلها برای متاهلین زده بشه
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