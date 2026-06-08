مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی از بارش باران در نواحی شمال کشور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور برای فردا سه شنبه برای ۸ استان واقع در نوار شمالی کشور، رگبار باران و رعد و برق پیش بینی کرد.

او بیان کرد: امشب و فردا با گذر امواج میانی جو از نوار شمالی کشور، در شمال آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل، استان‌های ساحلی خزر، ارتفاعات البرز، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی، ابرناکی، گاهی وزش باد، رگبار و رعد و برق رخ می‌دهد.

وی افزود:در این دو روز در شمال شرق، شرق، جنوب سمنان و تهران، وزش باد و گاهی خیزش گرد و خاک رخ می‌دهد.

او گفت: امشب در جنوب سیستان و بلوچستان نیز افزایش ابر، گاهی رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید انتظار می‌رود.

وی تصریح کرد: در شرق دریای خزر و طی ۵ روز آینده خلیج فارس، دریای عمان و تنگه هرمز مواج است.

برچسب ها: هواشناسی ، وزش باد
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