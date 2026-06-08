باشگاه خبرنگاران جوان ، علیاصغر طهماسبی با تأکید بر اینکه جذب اعتبارات ملی، مهمترین شاخص ارزیابی مدیران خواهد بود، گفت: دستگاههایی که بتوانند منابع ملی بیشتری برای استان جذب کنند و مصوبات را دقیقتر پیش ببرند، مورد حمایت و تقویت قرار میگیرند؛ در مقابل، عملکرد مدیران کمکار نیز بهصورت شفاف مشخص خواهد شد.
وی تصریح کرد: مدیران باید فعالیت خود را بر اساس برنامه هفتم پیشرفت تنظیم کنند و استانداری نیز روند اجرا را بهصورت مستمر رصد خواهد کرد.
طهماسبی همچنین صدور مجوز صادرات بیش از ۱۳۵ تن سیبزمینی را نمونهای از ظرفیتهای اقتصادی استان دانست و بر استفاده از این فرصتها برای بهبود معیشت کشاورزان تأکید کرد.
به گفته طهماسبی استاندار گلستان، شفافیت، کارآمدی، پیگیری مستمر و جذب منابع ملی، معیارهای اصلی سنجش عملکرد مدیران در استان خواهد بود.
منبع: استانداری