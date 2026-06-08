باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - میخائیل اولیانوف، نماینده دائم فدراسیون روسیه نزد سازمانهای بینالمللی مستقر در وین، روز دوشنبه با انتقاد شدید از اقدام ایالات متحده در تهیه پیشنویس قطعنامهای علیه جمهوری اسلامی ایران برای ارائه به شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی، این رویکرد را «کاملاً شرمآور» توصیف کرد.
وی با اشاره به محتوای این پیشنویس، تأکید کرد که واشنگتن در تلاش است با تغییر روایت موجود، مسئولیت تحولات اخیر را از «طرف متجاوز» به «قربانی» منتقل کرده و همزمان مجموعهای از مطالبات جدید را متوجه تهران سازد.
اولیانوف در اینباره اظهار داشت: «ایالات متحده پیشنویس قطعنامهای را تهیه کرده که در حال حاضر بهصورت غیررسمی و در پشت صحنه میان اعضای شورای حکام در حال توزیع است. این اقدام، از منظر سیاسی و حقوقی، کاملاً شرمآور است.»
وی تصریح کرد: «آمریکاییها میکوشند مسئولیت وضعیت کنونی را از عاملان اصلی تنش و تجاوز سلب کرده و آن را متوجه طرفی کنند که خود هدف اقدامات خصمانه قرار گرفته است؛ در عین حال، مطالبات تازهای را نیز علیه تهران مطرح میکنند.»
نماینده روسیه نزد سازمانهای بینالمللی در وین همچنین هشدار داد که پیگیری چنین قطعنامهای در شورای حکام، نهتنها کمکی به حلوفصل مسائل موجود نخواهد کرد، بلکه نشانهای آشکار از حرکت در مسیر افزایش تنشها و پیچیدهتر شدن فضای دیپلماتیک پیرامون پرونده هستهای ایران خواهد بود.
منبع: اسپوتنیک