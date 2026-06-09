باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - بهروز محبی نجم‌آبادی دبیر دوم کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به نامه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای معرفی چند بانک دیگر جهت نگهداری ذخایر طلای پلتفرم‌های آنلاین، گفت: جلوگیری از انحصار، افزایش امنیت دارایی‌های مردم و ایجاد حق انتخاب برای مشتریان بانک‌های مختلف از مهم‌ترین مزایای اجرای این پیشنهاد است.

نماینده مردم سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب و داورزن در مجلس با اشاره به تجربه برخی پرونده‌های خالی‌فروشی در بازار طلا اظهار کرد: متأسفانه در سال‌های گذشته مواردی از خالی‌فروشی رخ داده که خسارت‌های سنگینی را به مردم وارد کرده است. در حوزه انتخابیه ما نیز خانواده‌های زیادی گرفتار چنین اتفاقاتی شدند؛ افرادی که تصور می‌کردند طلا خریداری کرده‌اند، اما در عمل طلایی وجود نداشت و فروشنده نتوانسته بود تعهدات خود را ایفا کند.

این نماینده مجلس اضافه کرد به همین دلیل اصل نگهداری فیزیکی ذخایر طلا برای پلتفرم‌های آنلاین اقدامی ضروری و قابل دفاع است. همان‌گونه که در بازار سرمایه نیز بر وجود پشتوانه واقعی دارایی‌ها تأکید می‌شود، در معاملات آنلاین طلا نیز باید معادل فیزیکی طلا در محل امنی نگهداری شود تا حقوق خریداران حفظ شود.

دبیر دوم کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با انتقاد از انحصار ایجادشده در نگهداری ذخایر طلای پلتفرم‌ها گفت: اگر این ذخایر صرفاً در یک بانک مشخص نگهداری شود، این وضعیت از نظر امنیتی قابل قبول نیست و می‌تواند آسیب‌پذیری ایجاد کند. هرگونه حادثه، اختلال یا تهدید امنیتی ممکن است دسترسی به بخش بزرگی از دارایی‌های مردم را با مشکل مواجه کند به همین دلیل پیشنهاد معرفی چند بانک از سوی بانک مرکزی برای نگهداری این ذخایر، پیشنهاد درستی است. تمامی بانک‌هایی که از زیرساخت و شرایط لازم برخوردار هستند می‌توانند در این فرآیند مشارکت داشته باشند تا ریسک تمرکز کاهش یابد.

محبی با اشاره به نامه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به بانک مرکزی مبنی بر معرفی بانک‌های جدید برای نگهداری ذخایر طلا بیان کرد: این موضوع علاوه بر افزایش امنیت، به مقابله با انحصار نیز کمک می‌کند. نباید شرایطی ایجاد شود که تمامی فرآیندها صرفاً به یک بانک وابسته باشد.

نماینده مردم سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب و داورزن در مجلس تصریح کرد: افراد مشتری بانک‌های مختلف هستند و طبیعی است که تمایل داشته باشند دارایی‌های مرتبط با معاملات خود را در بانکی که با آن ارتباط دارند نگهداری کنند. فراهم شدن چنین امکانی، آزادی عمل بیشتری برای مردم ایجاد خواهد کرد و کیفیت خدمات نیز ارتقا می‌یابد.

این نماینده مجلس با تأکید بر اینکه توزیع ذخایر میان چند بانک می‌تواند بخشی از الزامات پدافند غیرعامل را تأمین کند، گفت: هر اقدامی که موجب کاهش تمرکز و افزایش تاب‌آوری زیرساخت‌های مالی شود، در راستای ارتقای امنیت کشور است. نگهداری ذخایر در چند بانک معتبر می‌تواند ریسک‌های احتمالی را کاهش داده و امنیت دارایی‌های مردم را تضمین کند.

محبی درباره احتمال وجود تعارض منافع در تداوم این انحصار نیز اظهار کرد: فارغ از اینکه چنین مسئله‌ای وجود داشته باشد یا خیر، اصل موضوع این است که نباید ذهنیتی در جامعه شکل بگیرد که یک انحصار غیرضروری به وجود آمده است. سیاست‌گذاری‌ها باید به گونه‌ای باشد که هم شفافیت حفظ شود و هم رقابت و امنیت تقویت شود.

دبیر دوم کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تأکید کرد: معرفی چند بانک برای نگهداری ذخایر طلای پلتفرم‌های آنلاین، اقدامی منطقی در جهت افزایش امنیت، کاهش ریسک، مقابله با انحصار و صیانت از حقوق مردم است، بانک مرکزی باید این موضوع را در اولویت قرار دهد.