باشگاه خبرنگاران جوان - معاون اول رئیس جمهور در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت: دشمن در کوتاه‌ترین زمان ممکن ضرب شست غیرت و تخصص فرزندان این مرز و بوم را چشید و ناچار به التماس مجدد برای پذیرش توقف آتش از سوی ایران شد.

وی افزود: عملیات نصر، تراز جدیدی از بازدارندگی ایران مقتدر را به رخ کشید.

عارف همچنین تأکید کرد: ما طالب جنگ نیستیم، اما در پاسداری از خاک و ارزش‌هایمان لحظه‌ای درنگ نخواهیم کرد.

به گزارش ایرنا، در پی تجاوزات و شرارت‌های رژیم سفاک صهیونیستی در جنوب لبنان و منطقه ضاحیه که با حمایت آمریکای جنایتکار صورت گرفت، نیروهای مسلح مقتدر جمهوری اسلامی ایران در راستای حمایت از مردم مظلوم لبنان، پاسخی دردناک به این رژیم دادند.

فرمانده قرارگاه حضرت خاتم‌الانبیا (ص) یکشنبه شب اعلام کرد: رژیم متجاوز صهیونیستی با نقض مکرر آتش‌بس، شرارت‌های خود علیه مردم مظلوم لبنان را با چراغ سبز و حمایت آمریکای جنایتکار و سکوت مجامع بین المللی روز به روز افزایش داده و با استفاده از سلاح‌های ممنوعه از جمله بمب‌های فسفری مرتکب جنایات جنگی می‌شود.

وی تاکید کرد: با وجود هشدارهای قبلی جمهوری اسلامی ایران، رژیم کودک کش صهیونیستی با عبور از همه خطوط قرمز و افزایش حملات در جنوب لبنان، ضاحیه بیروت را هدف قرار داده است.

پس از پاسخ‌های کوبنده جمهوری اسلامی ایران به اسرائیل، قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا (ص) امروز دوشنبه عنوان کرد که تهران، پاسخ دردناکی داد، پاسخی که رژیم جعلی صهیونیستی و حامیان آن باید از آن درس عبرت گرفته باشند.

قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا (ص) خاطرنشان کرد: بر این اساس، توقف عملیات نیروهای مسلح اعلام می‌شود؛ اما تاکید می‌شود که در صورت تداوم تجاوزات و شرارت‌ها از جمله در جنوب لبنان، اقدامات بسیار شدیدتر و کوبنده‌تر از قبل در راه خواهد بود.