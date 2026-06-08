محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور در پیامی تاکید کرد که دشمن پس از عملیات «نصر» برای توقف آتش به ایران التماس کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - معاون اول رئیس جمهور در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت: دشمن در کوتاه‌ترین زمان ممکن ضرب شست غیرت و تخصص فرزندان این مرز و بوم را چشید و ناچار به التماس مجدد برای پذیرش توقف آتش از سوی ایران شد.

وی افزود: عملیات نصر، تراز جدیدی از بازدارندگی ایران مقتدر را به رخ کشید.

عارف همچنین تأکید کرد: ما طالب جنگ نیستیم، اما در پاسداری از خاک و ارزش‌هایمان لحظه‌ای درنگ نخواهیم کرد.

به گزارش ایرنا، در پی تجاوزات و شرارت‌های رژیم سفاک صهیونیستی در جنوب لبنان و منطقه ضاحیه که با حمایت آمریکای جنایتکار صورت گرفت، نیروهای مسلح مقتدر جمهوری اسلامی ایران در راستای حمایت از مردم مظلوم لبنان، پاسخی دردناک به این رژیم دادند.

فرمانده قرارگاه حضرت خاتم‌الانبیا (ص) یکشنبه شب اعلام کرد: رژیم متجاوز صهیونیستی با نقض مکرر آتش‌بس، شرارت‌های خود علیه مردم مظلوم لبنان را با چراغ سبز و حمایت آمریکای جنایتکار و سکوت مجامع بین المللی روز به روز افزایش داده و با استفاده از سلاح‌های ممنوعه از جمله بمب‌های فسفری مرتکب جنایات جنگی می‌شود.

وی تاکید کرد: با وجود هشدارهای قبلی جمهوری اسلامی ایران، رژیم کودک کش صهیونیستی با عبور از همه خطوط قرمز و افزایش حملات در جنوب لبنان، ضاحیه بیروت را هدف قرار داده است.

پس از پاسخ‌های کوبنده جمهوری اسلامی ایران به اسرائیل، قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا (ص) امروز دوشنبه عنوان کرد که تهران، پاسخ دردناکی داد، پاسخی که رژیم جعلی صهیونیستی و حامیان آن باید از آن درس عبرت گرفته باشند.

قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا (ص) خاطرنشان کرد: بر این اساس، توقف عملیات نیروهای مسلح اعلام می‌شود؛ اما تاکید می‌شود که در صورت تداوم تجاوزات و شرارت‌ها از جمله در جنوب لبنان، اقدامات بسیار شدیدتر و کوبنده‌تر از قبل در راه خواهد بود.

برچسب ها: محمدرضا عارف ، آتش بس ، قدرت ایران
خبرهای مرتبط
اختصاص ۶۰۰ همت اعتبار کالابرگ الکترونیکی در دولت چهاردهم تاکنون
ستاد تشییع امام شهید به ریاست عارف تشکیل جلسه داد
وزارت دفاع: دست رزمندگان اسلام را پرتوان‌تر خواهیم کرد
واکنش معاون وزیر خارجه به تحریم‌های اروپا
چرا دو پایگاه نظامی رامات دیوید و نواتیم زیر آتش رفتند؟ + فیلم
قالیباف: معادله آتش‌بس روی کاغذ و نقض مکرر آن در میدان را برهم زدیم
دبیر شورای عالی امنیت ملی: اگر ائتلاف شیطانی خطا کند، منطقه برایش جهنم خواهد شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۷
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۰۸ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
هربار دشمن بعد از حمله هایش التماس می کند و بعد از توقف عملیات متقابل دوباره به کارش ادامه می دهد!!!
کمی ادبیات خودتان را عوض کنید
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۴۹ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
جناب عارف ؛ این دشمن تهدید والتماسش یک‌جوره ...بیخود ذوق نکنید و به قول رهبر عزیز دچار تصمیمات و خطای محاسباتی نشوید .فریب ، بازی ، تناقض ، تمسخر ، چالش ، دعوای زرگری ، حربه های دشمن است .
فوری آب دهنتون راه نیفته....حالا حالاها باکشورماومنتطقه کارداره....
۰
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۳:۳۴ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
دوباره شروع شد
بعد از جنگ ۱۲ روزه هم همینا می گفتید
بعد از ۴۰ روزه هم همینا می گفتید
الانم همینا می گید
فردا هم همینا می گید
اگه دشمن التماس می کرد که الان تمام شده بود رفته بود
۲
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۱۵ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
فیلم التماسش و پخش کنید
۱
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۴۵ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
کدوم دشمن هماهنگی باید مراقب سیاست های فریب کارانه دشمن بود و زیاد مراقب بود شب بود هوا تاریک و سرد بود
۳
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۲۷ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
واقعا؟؟؟
۱
۲۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۱۳ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
هربار دشمن بعد از حمله التماس می کند و هربار شما می پذیرید ؟
۳
۳۷
پاسخ دادن
روایت پزشکیان از پاسخ رهبر شهید به موضوع انجام مذاکرات
نیروهای مسلح آماده پاسخ سریع به خطای دشمن هستند
انتصاب اعضای جدید هیئت مدیره مرکز خدمات حوزه‌های علمیه با حکم رهبر انقلاب اسلامی
پزشکیان: مسیر خنثی‌سازی تحریم‌ها از تقویت ظرفیت‌های داخلی و علمی می‌گذرد
مهاجرانی: لایحه منع خشونت علیه زنان در مسیر استرداد است
مثبت‌شدن تأثیر معدل پایه یازدهم در کنکور ۱۴۰۵ با دستور رئیس‌جمهور انجام شد
سردار شکارچی: به هر تهدید ترامپ تودهنی زدیم
بقایی: آمریکا با نقض مکرر آتش‌بس، به روند دیپلماتیک آسیب می‌زند
قالیباف: مسیر فتح و پیروزی از دل ایستادگی و شهادت می‌گذرد
حضور مسعود پزشکیان در سومین آیین «امین ایران»
آخرین اخبار
آیین گرامیداشت شهدای اقتدار و جنگ رمضان برگزار می‌شود
حمله آمریکا به مخازن آب در جنوب ایران، حمله به نبض زندگی ایرانیان است
وزیر کشور: فعلا انتخابات شوراها برگزار نمی‌شود
آملی لاریجانی: ایران نه باک از تهدید دارد نه تسلیم را جایز می‌داند
پزشکیان: تهدید زیرساخت‌های کشور نشانه استیصال در برابر ایران است
نیروهای مسلح آماده پاسخ سریع به خطای دشمن هستند
مثبت‌شدن تأثیر معدل پایه یازدهم در کنکور ۱۴۰۵ با دستور رئیس‌جمهور انجام شد
آژانس با بحران اعتماد و مشروعیت مواجه است
سردار شکارچی: به هر تهدید ترامپ تودهنی زدیم
پورجمشیدیان دبیر ستاد ملی آیین تشییع و وداع با رهبر شهید انقلاب شد
جام جهانی فوتبال نباید بهانه‌ای برای تبعیض و آزار نمایندگان ورزشی ملت‌ها شود
پزشکیان عضویت غیر دائم قرقیزستان در شورای امنیت سازمان ملل را تبریک گفت
پزشکیان: مسیر خنثی‌سازی تحریم‌ها از تقویت ظرفیت‌های داخلی و علمی می‌گذرد
قالیباف: مسیر فتح و پیروزی از دل ایستادگی و شهادت می‌گذرد
روایت پزشکیان از پاسخ رهبر شهید به موضوع انجام مذاکرات
بقایی: آمریکا با نقض مکرر آتش‌بس، به روند دیپلماتیک آسیب می‌زند
مهاجرانی: لایحه منع خشونت علیه زنان در مسیر استرداد است
انتصاب اعضای جدید هیئت مدیره مرکز خدمات حوزه‌های علمیه با حکم رهبر انقلاب اسلامی
یکصد شب حضور متصل مردم در میدان، دشمن را به زانو درآورده است
حضور مسعود پزشکیان در سومین آیین «امین ایران»
نماز جمعه تهران به امامت آیت‌الله خاتمی اقامه می‌شود
قدردانی سرلشکر عبداللهی از یکصد شب حضور شکوهمند ملت بزرگ ایران در میدان‌ها
وزارت خارجه: ایران در اعمال حق ذاتی دفاع از خود درنگ نخواهد کرد
ایران حق پاسخ به تجاوز آمریکا را محفوظ می‌دارد
صفحه نخست روزنامه‌ها - چهارشنبه ۲۰ خرداد
حزب‌الله لبنان جزو لاینفک سیاست‌های نظام جمهوری اسلامی ایران است
حملات پهپادی ارتش به پایگاه‌های آمریکا در منطقه
پاسخ سریع سپاه به حمله ارتش تروریستی آمریکا به جنوب کشور
نامه عراقچی به اعضای شورای حکام درباره اقدام غیرقانونی آمریکا و سه کشور اروپایی
حمله آمریکا به جنوب ایران