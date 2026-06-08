باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد: پیرو اطلاعیه شماره ۲ این سازمان مبنی بر بازگشت فعالیت عادی هوانوردی در فضای کشور، اطلاعیههای هوانوردی (نوتام) شماره A۱۱۷۱/۲۶، A۱۱۷۲/۲۶، A۱۱۷۴/۲۶ و B۰۲۸۹/۲۶ که پیشتر با موضوع بستهشدن فضای هوایی غرب کشور و محدودیت فعالیت فرودگاهها صادر شده بود، لغو شد، لذا شرکتهای هواپیمایی میتوانند عملیات پروازی خود را از سر گیرند.
بر اساس نوتامهای جدید صادره، فعالیت هوانوردی در فضای کشور مطابق با محدودیتهای عملیاتی و بر پایه ارزیابیهای ایمنی و امنیتی، با هدف حفظ ایمنی پروازها بلامانع است.
پیش از این ابوذر شیرودی، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، با تاکید بر مسئولیت حاکمیتی این سازمان در حوزه هوانوردی کشوری اعلام کرد: سازمان هواپیمایی کشوری حفظ ایمنی هوانوردی را مهمترین وظیفه خود میداند و تمامی تصمیمات عملیاتی در هماهنگی کامل با مراجع و نهادهای لشکری و نظامی و با هدف اطمینان از تامین ایمنی و امنیت پروازها اتخاذ میشود.
وی تصریح کرد: روند بازگشت فعالیتهای هوانوردی به شرایط عادی با رعایت کامل استانداردهای ایمنی و امنیتی ادامه دارد و اطلاعرسانیهای لازم در خصوص وضعیت فرودگاهها و پروازها از طریق مراجع رسمی سازمان هواپیمایی کشوری در حال انجام است.