باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، و دلسای رودریگز، سرپرست ریاستجمهوری ونزوئلا، روز دوشنبه در جریان دیداری در استانبول، روابط دوجانبه و تحولات جهانی را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.
مدیریت ارتباطات ترکیه در بیانیهای اعلام کرد که اردوغان با رودریگز و هیئت همراه وی که برای یک سفر کاری به ترکیه سفر کردهاند، دیدار کرد. به گفته این بیانیه، اردوغان در این دیدار خاطرنشان کرد که ترکیه همیشه در کنار مردم دوست ونزوئلا خواهد ایستاد. وی همچنین اعلام کرد که ترکیه متعهد به پیشبرد بیشتر همکاری با ونزوئلا در بسیاری از زمینهها، به ویژه تجارت، انرژی و معدن است. دو طرف همچنین در مورد گامهایی برای دستیابی به هدف تجارت دوجانبه ۳ میلیارد دلاری گفتوگو کردند.
اردوغان پیشتر با مراسم رسمی از رودریگز در دفتر ریاستجمهوری دولما باغچه استقبال کرده بود. پس از این مراسم، اردوغان و رودریگز دیدارهای دوجانبه و هیئتهای همراه را برگزار کردند. رودریگز به دعوت اردوغان از ترکیه بازدید میکند. جودت ییلماز، معاون رئیسجمهور ترکیه، هاکان فیدان، وزیر امور خارجه، آلپارسلان بایراکتار، وزیر انرژی و منابع طبیعی، مهمت فاتح کاچر، وزیر صنعت و فناوری، عمر بولات، وزیر تجارت، بورهان الدین دوران، مدیر ارتباطات، و عاکف چاغاتای کیلیچ، مشاور ارشد رئیسجمهور در امور سیاست خارجی و امنیت، نیز در این دیدار حضور داشتند.
منبع: آناتولی