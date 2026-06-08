اجتماع خونخواهی رهبر شهید انقلاب اسلامی برای یکصدمین شب متوالی با حضور مردم مقاوم و وفادار گیلان در میدان شهدای ذهاب رشت برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان – مردم مومن و مقاوم گیلان برای یکصدمین شب پیاپی در لبیک به فرمان رهبر معظم انقلاب برای حفظ سنگر خیابان در میدان شهرداری (شهدای ذهاب) رشت تجمع حماسی برگزار کردند.

گیلانیان غیور امشب (دوشنبه ۱۸ خرداد ماه) نیز ضمن برپایی اجتماع خونخواهی رهبر شهید انقلاب اسلامی، با اهتزاز پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران عزم راسخ خود را در دفاع از این آب و خاک و حفظ وحدت و انسجام ملی نشان دادند.

وداع با شهید مدافع امنیت گیلانی

آیین وداع با پیکر مطهر سروان شهید «جواد جعفرزاده»، مأمور وظیفه‌شناس کلانتری ۱۱ رشت نیز امشب با حضور مردم شهیدپرور این شهر برگزار شد.

فیلم از: صالحی

این شهید مدافع امنیت چند روز پیش در جریان عملیات تعقیب و دستگیری سارق، مصدوم و متعاقب آن علیرغم تلاش تیم پزشکی، به دلیل شدت جراحات وارده، دچار مرگ مغزی شد. پس از اعلام قطعی مرگ مغزی توسط متخصصان و با موافقت خانواده ایثارگرش در یک اقدام خداپسندانه، اعضای بدن این پلیس فداکار به چندین بیمار نیازمند که در صف انتظار پیوند بودند، جان دوباره بخشید.

آیین تشییع پیکر این شهید والامقام ساعت ۷:۳۰ صبح فردا (سه‌شنبه ۱۹ خرداد ماه) از میدان شکاربانان تا گلزار شهدای فومن برگزار خواهد شد.

در ادامه نیز پیکر مطهر شهید سروان «جواد جعفرزاده» ساعت ۱۰ صبح فردا در گلزار شهدای رشت با حضور مردم قدرشناس و مسئولان استانی تشییع و به خاک سپرده خواهد شد.