اجتماع خونخواهی رهبر شهید انقلاب اسلامی برای یکصدمین شب متوالی با حضور مردم مقاوم و وفادار گیلان در میدان شهدای ذهاب رشت برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان – مردم مومن و مقاوم گیلان برای یکصدمین شب پیاپی در لبیک به فرمان رهبر معظم انقلاب برای حفظ سنگر خیابان در میدان شهرداری (شهدای ذهاب) رشت تجمع حماسی برگزار کردند.

گیلانیان غیور امشب (دوشنبه ۱۸ خرداد ماه) نیز ضمن برپایی اجتماع خونخواهی رهبر شهید انقلاب اسلامی، با اهتزاز پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران عزم راسخ خود را در دفاع از این آب و خاک و حفظ وحدت و انسجام ملی نشان دادند.

وداع با شهید مدافع امنیت گیلانی 

آیین وداع با پیکر مطهر سروان شهید «جواد جعفرزاده»، مأمور وظیفه‌شناس کلانتری ۱۱ رشت نیز امشب با حضور مردم شهیدپرور این شهر برگزار شد.

۱۰۰ شب خونخواهی رهبر شهید، ۱۰۰ شب دفاع مقدس

فیلم از: صالحی

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

این شهید مدافع امنیت چند روز پیش در جریان عملیات تعقیب و دستگیری سارق، مصدوم و متعاقب آن علیرغم تلاش تیم پزشکی، به دلیل شدت جراحات وارده، دچار مرگ مغزی شد. پس از اعلام قطعی مرگ مغزی توسط متخصصان و با موافقت خانواده ایثارگرش در یک اقدام خداپسندانه، اعضای بدن این پلیس فداکار به چندین بیمار نیازمند که در صف انتظار پیوند بودند، جان دوباره بخشید.

۱۰۰ شب خونخواهی رهبر شهید، ۱۰۰ شب دفاع مقدس

آیین تشییع پیکر این شهید والامقام ساعت ۷:۳۰ صبح فردا (سه‌شنبه ۱۹ خرداد ماه) از میدان شکاربانان تا گلزار شهدای فومن برگزار خواهد شد.

شهید «جواد جعفرزاده»،

در ادامه نیز پیکر مطهر شهید سروان «جواد جعفرزاده» ساعت ۱۰ صبح فردا در گلزار شهدای رشت با حضور مردم قدرشناس و مسئولان استانی تشییع و به خاک سپرده خواهد شد.

برچسب ها: دفاع مقدس ، تجمع مردمی ، شهید گیلانی
خبرهای مرتبط
مرگ مغزی شدن پلیس وظیفه شناس رشت در پی تعقیب سارق
اهدای عضو پلیس فداکار گیلانی
هر ایرانی، یک مدافع امنیت است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
تکمیل سد پلرود، گامی اساسی برای پایداری کشاورزی گیلان است
پایداری جوی هوا تا اوایل هفته آینده در گیلان
اجتماع شبانه ، اقتدار ملی/ شکست دشمن با وحدت و انسجام ملت ایران
اختصاص بودجه ۱۰۰۰ میلیارد تومانی برای حل معضل پسماند
آخرین اخبار
اختصاص بودجه ۱۰۰۰ میلیارد تومانی برای حل معضل پسماند
تکمیل سد پلرود، گامی اساسی برای پایداری کشاورزی گیلان است
اجتماع شبانه ، اقتدار ملی/ شکست دشمن با وحدت و انسجام ملت ایران
پایداری جوی هوا تا اوایل هفته آینده در گیلان
اعلام آمادگی بخش خصوصی جمهوری آذربایجان برای سرمایه گذاری در گیلان