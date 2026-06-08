باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی -صد شب است که، یک صدای واحد؛ فریاد «لبیک یا خامنه‌ای»زیر یک پرچم واحد از میادین و خیابان های اصلی شهر طنین انداز می شود.

مردم همیشه در صحنه قم قم با شعارهای «ما همه سرباز توییم خامنه‌ای» و «دست خدا عیان شد خامنه‌ای جوان شد»، بار دیگر ثابت کرده‌اند که عزمشان را برای پاسداری از حریم ولایت راسخ‌تر ساخته است.

دشمنان اکنون پس از صد شب ایستادگی، به خوبی دریافته‌اند که این ملت، با وجود همه داغ‌ها و سختی‌ها، نه تنها خسته نشده، بلکه مصمم‌تر از همیشه در مسیر دفاع از کیان و امنیت کشور ایستاده است.

مردم قم با این حضور حماسی، به جهان ثابت کرده‌اند که سنگر خیابان را هرگز خالی نمی‌گذارند و تا پای جان، پای آرمان‌های انقلاب و رهبری خود خواهند ماند.