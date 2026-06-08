باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - خبرگزاری آنسا روز دوشنبه گزارش داد که دادستانهای ایتالیا تحقیقاتی را در مورد رفتار ایتمار بن گویر، وزیر امنیت داخلی اسرائیل، با فعالان یک کاروان بشردوستانه عازم غزه در طول بازداشت آنها آغاز کردهاند. این تحقیق توسط دفتر دادستان رم رهبری میشود.
محققان همچنین در حال بررسی رفتار گستردهتر مقامات اسرائیلی در هنگام سوار شدن و بازداشت فعالان، از جمله چندین تبعه ایتالیایی هستند. به گفته منابع، دادستانها در حال بررسی اتهاماتی هستند که شامل ادعاهای شکنجه و آدمربایی میشود.
پیش از این، دادستانهای رم تحقیقات جداگانهای را در مورد بازداشت اتباع ایتالیایی در جریان رهگیری کاروان کمکرسانی غزه توسط اسرائیل در آبهای بینالمللی در نزدیکی یونان در ماه آوریل، به دنبال سه شکایت رسمی، آغاز کرده بودند. آخرین حمله اسرائیل به کاروان بشردوستانه «صمود جهانی» عازم غزه در آبهای بینالمللی در اواسط ماه مه رخ داد. پخش زنده از کاروان نشان میداد که نیروی دریایی اسرائیل کشتیها را رهگیری میکند.
ویدئویی که بعداً توسط مقامات اسرائیلی منتشر شد، بن گویر را در حال راه رفتن در میان فعالان بازداشتی نشان میداد در حالی که بسته شده بودند، در شکلگیریهای فشرده زانو زده بودند. بن گویر در این تصاویر در حالی دیده میشود که پرچم اسرائیل را تکان میدهد و بازداشتیها را تحقیر میکند. به دنبال واکنش جهانی، همه فعالان بعداً آزاد شدند.
منبع: آناتولی