نماینده کاتای دانشجویان پسر در نخستین روز از مسابقات ورزش‌های مبارزه‌ای جهان موفق به کسب مدال شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - روز نخست مسابقات ورزش‌های مبارزه‌ای امروز دوشنبه در برزیل آغاز شد و نمایندگان کشورمان در دو رشته کاراته و کشتی آزاد به مصاف رقبای خود رفتند.

نتایج نمایندگان ایران به شرح زیر است:‌

محمدمهدی شجاعی نماینده کاتا در دور نخست برابر نماینده تایلند ۳ بر ۲ پیروز شد. دور دوم برابر نماینده عربستان ۴ بر ۱ پیروز شد و از گروه خود صعود کرد و به جمع ۸ نفر حذفی راه پیدا کرد.

وی با پیروزی ۳ بر ۲ برابر نماینده اوکراین به یک چهارم نهایی صعود کرد. وی در نهایت برابر نماینده ایتالیا ۳ بر ۲ شکست خورد و با کسب مدال برنز، نخستین مدال کاروان میناب ۱۶۸ را کسب کرد.

ملیکا عزنی نماینده کاتا نیز دور نخست برابر نماینده کشور میزبان ۵ بر صفر پیروز شد. در ادامه ۴ بر یک نماینده فرانسه را شکست داد و به جمع ۸ نفر حذفی راه پیدا کرد.

عزتی در نهایت ۳ بر ۲ برابر حریف هنگ‌کنگی شکست خورد از کسب مدال بازماند.

گفتنی است این رقابت ها تا ۲۳ خردادماه ادامه خواهد داشت.

برچسب ها: تیم کاتای ، مسابقات رزمی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۲۴ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
درود بر روح تمام شهدا عزیز
و شهدا عزیز مدرسه میناب

خداقوت میگم ورزشکاران هموطن
اجرمعنوی تون با خدا و شهدا
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