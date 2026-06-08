رئیس سازمان اورژانس کشور از مجروحیت ۱۵ نفر در جریان حملات امروز (دوشنبه) رژیم صهیونیستی علیه کشورمان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - جعفر میعادفر با اشاره به آخرین آمار مجروحان حملات متجاوزانه رژیم صهیونیستی، اظهار کرد: در مجموع ۱۵ نفر در این حملات مجروح شدند که ۱۴ نفر از آنها در شهرستان ماهشهر (استان خوزستان) و یک نفر هم در شهر تهران بوده است.

وی افزود: از مجموع مجروحان، ۱۴ نفر پس از دریافت خدمات درمانی و اقدامات لازم از بیمارستان ترخیص شدند و یک نفر از مجروحان همچنان در بیمارستان بستری است.

رئیس سازمان اورژانس کشور با تاکید بر آمادگی کامل نیروهای امدادی و درمانی کشور تصریح کرد: نظام سلامت و مجموعه اورژانس کشور در آمادگی کامل قرار دارند تا در صورت تداوم اقدامات خصمانه دشمن، خدمات لازم و مطلوب به مجروحان احتمالی ارائه شود.

میعادفر خاطرنشان کرد: خوشبختانه تا این لحظه هیچ موردی از شهادت هموطنان در پی این حملات تروریستی گزارش نشده است.

براساس اعلام سخنگوی هلال احمر ایران، در حملات کور صبح امروز(دوشنبه) دشمن صهیونیستی ۱۲ نقطه کشور مورد هدف قرار گرفت.

منبع: وزارت بهداشت

برچسب ها: جنایات اسرائیل ، جنگ رمضان ، مصدومان
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۰۹ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
عجب ؟ و عجیب ؟ ۱۲ نقطه از کشور را می زند آن هم با موشک پر قدرت اونا ؟ و در این میان فق ۱۵ نفر زخمی می‌شوند!!!!!!!!!؟؟
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