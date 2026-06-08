باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - سید حسین حسینی، مجری برنامه «قرارگاه جنگ» شبکه افق در واکنش به صحبت‌های روز گذشته سید مصطفی خوش‌چشم درباره پاداش ناچیز نیرو‌های مسلح در مقابل پاداش ۷۰ تا ۱۰۰ میلیونی برخی کارکنان و مدیران ارگان‌ها گفت: صحبت‌های دکتر خوش‌چشم شب گذشته درباره اینکه برخی کارکنان و مدیران ارگان‌ها که در روز‌های سخت جنگ در مرخصی بوده‌اند، اما پاداش ۷۰ تا ۱۰۰ میلیون دریافت کرده‌اند، بازتاب زیادی در صفحات خبری داشت.

حسینی ادامه داد: ایشان همچنین تصریح کردند افرادی که پای لانچر بوده‌اند، در فضای دفاعی کشور فعالیت کرده‌اند و تمام اعضای نیرو‌های مسلح و حفاظت، ارقام سه و حداکثر ۱۰ میلیون دریافت کرده‌اند. متاسفانه خبر دارم که برخی افراد نظامی و انتظامی اضافه کار نیز دریافت نکردند. گفتنی‌ها زیاد است. عزیزان ما دست و پای شما را می‌بوسیم و قدردان زحمت شما هستیم. می‌دانیم امنیت کشور مرهون زحمات شماست. می‌دانم برخی از شما در این ۱۰۰ روز، ۶۰ روز به خانه نرفتید، زن و بچه خود را ندیدید. اگرچه وظیفه رسانه افزایش حقوق شما عزیزان نیست، ولی ما در حد توانمان حرف حق را می‌زنیم. ان‌شاء‌الله سازمان برنامه و بودجه به گونه‌ای عمل کند که خجالت‌زده بچه‌های دفاعی کشورمان نشویم.