واکنش‌ها راجع به سهم اندک پاداش مدافعان امنیت نسبت به افرادی که در روز‌های سختِ جنگ در مرخصی بوده‌اند، ولی پاداش ۱۰۰ میلیونی دریافت کرده‌اند، ادامه دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - سید حسین حسینی، مجری برنامه «قرارگاه جنگ» شبکه افق در واکنش به صحبت‌های روز گذشته سید مصطفی خوش‌چشم درباره پاداش ناچیز نیرو‌های مسلح در مقابل پاداش ۷۰ تا ۱۰۰ میلیونی برخی کارکنان و مدیران ارگان‌ها گفت: صحبت‌های دکتر خوش‌چشم شب گذشته درباره اینکه برخی کارکنان و مدیران ارگان‌ها که در روز‌های سخت جنگ در مرخصی بوده‌اند، اما پاداش ۷۰ تا ۱۰۰ میلیون دریافت کرده‌اند، بازتاب زیادی در صفحات خبری داشت.

حسینی ادامه داد: ایشان همچنین تصریح کردند افرادی که پای لانچر بوده‌اند، در فضای دفاعی کشور فعالیت کرده‌اند و تمام اعضای نیرو‌های مسلح و حفاظت، ارقام سه و حداکثر ۱۰ میلیون دریافت کرده‌اند. متاسفانه خبر دارم که برخی افراد نظامی و انتظامی اضافه کار نیز دریافت نکردند. گفتنی‌ها زیاد است. عزیزان ما دست و پای شما را می‌بوسیم و قدردان زحمت شما هستیم. می‌دانیم امنیت کشور مرهون زحمات شماست. می‌دانم برخی از شما در این ۱۰۰ روز، ۶۰ روز به خانه نرفتید، زن و بچه خود را ندیدید. اگرچه وظیفه رسانه افزایش حقوق شما عزیزان نیست، ولی ما در حد توانمان حرف حق را می‌زنیم. ان‌شاء‌الله سازمان برنامه و بودجه به گونه‌ای عمل کند که خجالت‌زده بچه‌های دفاعی کشورمان نشویم.

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برچسب ها: پاداش نجومی ، مدافعان امنیت
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳۵
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۴۵ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
خوب در این مدت جنگ به بچه های مدیران که انور هستند سخت گذشت چون تورم در کشور های غربی افزایش داشته
این مدیران نگیرند زندگی بچه هاشون نمی‌گذره
ما به تمام سربازان وطن (از سردار تا سرباز) بدهکارم
فقط میتونیم بگیم شرمنده شما هستیم
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۶ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
و دستان خالی و پدران شرمنده ،مردم عادی کجای این سیستم هستن
۰
۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۰۹ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
بیشتر شهدا سرباز وظیفه بودند
۰
۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۵۷ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
سلام هیچ کس به فکر نیروی مسلح نیست به خدا ای کار تو کشور عمدی هست
۱
۱۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۶ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
خجالت آوره که کسانی که جونشون کف دستشونه و دارن با شرافت از ایران دفاع میکنن باید به فکر شغل دوم برا امرار معاششون باشن از طرف برخی مردمم ناسزا بشونن به ناحق اونوقت ی عده زیر باد کولر و پشت میز و کار سبک حقوقای آنچنانی بگیرن و تازه برخی خائن هم هستن
۲
۲۵
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Iran (Islamic Republic of)
همت
۱۳:۱۲ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
مملکت مال مدیرانه
۲
۲۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۶ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
شیر مادر حلالت
۲
۲۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۴ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
اره واقعا جالب است بعضی از شرکت ها خصولتی چون درآمد دارند پاداش میلیونی به کارکنان خود می دهند
۱
۲۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۱ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
درودبرشما. آقای خوش چشم ودیگران همه به فکرحقوق های پرسنل جان برکف نیروهای مسلح هستند ولی متاسفانه مسوولین که متولی این امرهستندگوش شنوا ندارند انگار نه انگار که همه دارند تذکر میدن درباره حقوق پرسنل نظامی ولی هیچکس اهمیتی نمیده
۲
۲۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۹ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
سلام بر نیروهای مسلح قهرمان ❤️❤️❤️❤️❤️
۳
۲۵
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Iran (Islamic Republic of)
جانباز انقلاب
۱۰:۱۲ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
ما درشرکت گازخراسان شمالی هستیم خدا شاهده هیئت مدیره ماهی ۲۴۰ میلیون حقوق میگیرن مابقی بدبخت بیچاره ها ۴۰اای۵۰
اونوقت هیئت مدیره هر ۳ ماه الی ۶ماه نفری ۵۰۰ میلیون تومن پاداش میگیرن اینا رسمی هاشون
حالا شرکتی ها ۲۰ تومن ۲۵ ۱۸ یعنی نابود کردید ملت نه عیدی نه پاداش نه سنوات هیچی پوچ
۰
۲۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۲ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
چرا نهاد های نظارتی مانند سازمان بازرسی و قوه قضائیه و ... ورود نمی کنند ؟ اصلا این پاداش برای چی بوده؟ مگه مدیران در زمان جنگ چکار مهمی انجام داده اند. البته فکر کنم بابت جوج خوردن در سواحل دریای خزر که احتمالا خیلی هم بهشون سخت گذشته بند های خدا حقشون بوده.
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۲۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۲۲ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
اگر دستگاه دولتی صادق بودند قسمتی را برای ارایه اسناد و مدارک کارمندان در نظر می‌گرفتند تا حق کسی خورده نشود
۰
۱۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۸ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
به نیروهای مسلح هر چقدر حقوق بالا و پاداش پرداخت کنن کمه چون واقعا از جان و دل کار میکنن ولی باقی وزارت خانه ها همین حقوق هم زیادشون هست اخه کاری انجام نمیدن و بعضی وزارت خانه ها اصلا کارایی ندارن
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۱۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۲ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
برای مدافعان از وطن ایا اندازه یک فوتبالیست ..... جایزه میدهند؟
۲
۲۲
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۱۲
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