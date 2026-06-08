معاون وزیر امور خارجه ایران تصریح کرد: ایران، هیچ ارزشی برای اقدام سیاسی و ریاکارانه اروپا قائل نیست و به راهبرد خود در زمینه حفظ حاکمیت و اعمال حقوق حاکمیتی بر تنگه هرمز ادامه خواهد داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - کاظم غریب‌آبادی، معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه، امروز (دوشنبه ۱۸ خرداد ) در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس در واکنش به اقدام مزورانه اتحادیه اروپا در تصویب تحریم هایی علیه برخی افراد و نهادهای ایرانی در ارتباط با تنگه هرمز نوشت: امروز شورای اتحادیه اروپا در یک اقدام مزورانه، به اصطلاح تحریم هایی را علیه برخی افراد و نهادهای ایرانی در ارتباط با تنگه هرمز تصویب کرد. این در حالی است که کشورهای عضو اتحادیه خود از ناقضان بزرگ حقوق ملت ایران هستند و اتحادیه در برابر محاصره دریایی آمریکا علیه ایران که یک اقدام جنگی محسوب می شود نیز عامدانه سکوت کرده است!»

معاون وزیر امور خارجه تاکید کرد: «بایستی خاطرنشان کنم که ایران عضو کنوانسیون حقوق دریاها نیست. رژیم حقوقی مورد تأکید ایران در تنگه هرمز، عبور بی‌ضرر بر پایه حقوق بین‌الملل عرفی و رعایت ملاحظات ایمنی و امنیت دریایی دولت ساحلی است. اقدامات قهری یکجانبه نیز قانون نمی‌سازند؛ بلکه خود می‌توانند منشأ مسئولیت بین‌المللی برای واضعان آنها باشند.»

غریب‌آبادی نوشت: «ایران، هیچ ارزشی برای این اقدام سیاسی و ریاکارانه اروپا قائل نیست و به راهبرد خود در زمینه حفظ حاکمیت و اعمال حقوق حاکمیتی بر تنگه هرمز ادامه خواهد داد.»

برچسب ها: تحریم علیه ایران ، قدرت ایران
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۲ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
دولت ایران باید وباید کلا اروپا وامریکا را از معادلات جدا بکند به اثتثنا چند کشور اروپایی عراقچی برای هر چیزی خیلی زود با فرانسه وانگلیس تماس میگیرد چرا باچین روسیه تماس نمی گیرد اگر باچین هماهنگ باشیم محاصره آمریکا شکسته میشود
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۴ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
و این در حالی است که متأسفانه بعد از مذاکره، گفت وگو و توافق هسته ای برجام مشکلات مردم و کشور 1000 برایر هم افزایش یافته است و هر روز هم بیشتر می شود
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۱ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
قرار بود مذاکره، گفت وگو و برجام همه مشکلات مردم و کشور را حل وفصل کند پس چی شد
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۰۲ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
خوب شما هم اروپا را تحریم کنید و کشتی های اروپا را تحریم کنید و اجازه تردد ندهید
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