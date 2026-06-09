باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - داریوش ارجمند، بازیگر و رئیس هیات مدیره موسسه هنرمندان پیشکسوت درباره سخنرانی اخیر رهبرِ شهیدِ انقلاب مبنی بر اینکه «اگر چنانچه حادثهای برای کشور پیش بیاید، خدای متعال این مردم را برای مقابله با حوادث مبعوث خواهد کرد و مردم کار را تمام خواهند کرد»، گفت: ما همیشه در میدان بودهایم. ۱۰ هزار سال است، که در وسط میدان بودهایم. حضور مردم موضوع تازهای نیست، ولی مردی در این میان مبعوث شد، که تاریخ میدانست و این بعثت را برای اولینبار اعلام کرد. این رهبر در تاریخ نظیر ندارد. در دنیا کدام رهبر و حکمرانی مردم را در مقابل دشمن مبعوث کرده است؟
ارجمند ادامه داد: به اعتقاد من مردم ایران، شجاعترین مردم کل تاریخاند. من افتخار میکنم که ایرانیام، من افتخار میکنم که این مردم هموطنم هستند و به مدت ۱۰۰ شب در خیابان حضور دارند. باید دید آنها از چه دفاع میکنند. هرچند تاریخ دهها بار زیر و رو شده است، اما آنها از دین و دیانتشان دفاع میکنند. این نظام هم که با ما در حال جنگ است، یک نظام فاسد است. اکنون در جهان دو نظام با هم در جنگ هستند؛ صهیونیست و یهود و شیعه اسلام.
این بازیگر پیشکسوت با بیان اینکه نه مسیحیان و نه روشنفکران اروپایی در جنگ با صهیونیست نیستند، تاکید کرد: در تاریخ فقط شیعه بخاطر اعتقاداتش با آنها در حال جنگ است؛ چون یک عقبه بسیار محکم دارد. این را میتوان از مردم در کف خیابان دید، تا بفهمید این فرهنگ از کجا آمده است. شعر حماسی تو رستم تهمتنی از کجا آمده است؟ ایستادگی مردم از کجا میآید؟ از پسِ تاریخ میآید. این صهیونیستها که ۱۶۸ کودک را به شهادت رساندند، قرار بود ۲۰۰ کودک را بکشند و قرار هست بکشند! همانطور که در دوران حضرت موسی (ع) هر پسری را میدیدند، میکشتند.
رئیس هیات مدیره موسسه هنرمندان پیشکسوت بار دیگر تاکید کرد: ما که میراثدار عاشورا هستیم، ما که میراثدار سیدالشهدا (ع) هستیم، ما میراثدار اسلامِ انقلابی هستیم، تنها ملتی هستیم که مقابل صهیونیست و یهودِ متجاوزِ اشغالگرِ بیدین و آدمکش ایستادهایم.