تیم دانشجویی کشتی آزاد کشورمان در روز نخست مسابقات جهانی ورزش‌های مبارزه‌ای موفق به کسب ۶ مدال رنگارنگ شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - روز نخست مسابقات ورزش‌های مبارزه‌ای در برزیل آغاز شد و نمایندگان کشورمان در دو رشته کاراته و کشتی آزاد به مصاف رقبای خود رفتند.

نتایج ۶ وزن تیم کشتی آزاد به شرح زیر است:

مهدی ویسی نماینده وزن ۵۷ کیلو‌گرم: ویسی برابر نماینده آلمان ۱۰ برصفر پیروز شد. در دور دوم کشتی گیر ترکیه را شکست داد و سپس نماینده کانادا را ده بر صفر شکست داد. باتوجه به قوانین رقابت ها، او در فینال به همان حریف ترکیه‌ای خود برخورد و پیروز شد و نخستین مدال طلا کاروان را کسب کرد.

مرتضی جان محمدزاده نماینده وزن ۱۲۵ کیلوگرم: او برابر نمایندگان مجارستان و مغولستان ۱۰ بر صفر به پیروزی رسید. وی در دور سوم برابر روسیه پیروز شد و در فینال به حریف ترکیه‌ای خورد و موفق به کسب مدال نقره شد.

محمد رضا حسینی نماینده وزن ۶۵ کیلوگرم: دور نخست برابر حریف روس و سپس برابر نماینده مولداوی به پیروزی رسید. او در فینال به مصاف نماینده ترکیه رفت و با شکست او، دومین مدال طلا را کسب کرد.

محمدحسین نوروزیان نماینده وزن ۸۶ کیلوگرم: در دور نخست برابر نمایده فنلاند به پیروزی رسید و سپس نماینده اسپانیا را شکست داد و در فینال به مصاف نماینده ترکیه رفت. او در نهایت توانست مدال نقره مسابقات را کسب کند.

محمدجواد صالحی نماینده وزن ۹۲ کیلوگرم: با دو برد برابر روسیه و لهستان و سپس با پیروزی برابر نماینده مولداوی به فینال رسید و به مصاف نماینده کانادا رفت. او در فینال پیروز شد و مدال طلا را از آن خود کرد.

مهدی عباس پور نماینده وزن ۷۴ کیلوگرم: در دور نخست کشتی گیر آلمان را شکست داد و سپس برابر روسیه شکست خورد. او در رده بندی با نماینده مولداوی کشتی گرفت. عباس پور در نهایت موفق به کسب مدال برنز شد.

گفتنی است نمایندگان ۴ وزن دیگر فردا به مصاف رقبا می‌روند.

برچسب ها: فدراسیون ورزش دانشگاهی ، مسابقات جهانی
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