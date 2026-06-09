باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - جمشید شاه محمدی پیشکسوت فوتبال در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره ارزیابی اش از لیست تیم ملی فوتبال برای جام جهانی اظهار کرد: به نظرم قلعه نویی تیم خوبی نبسته است. البته بهتر از بازیکنان فعلی در فوتبالمان نداریم.
او افزود: من فکر میکنم که کادر فنی تیم ملی فوتبال حداقل در کنار این تیم، ۷، ۸ بازیکن جوان هم باید با خود به جام جهانی میبرد. در اصل تیم ملی تیم پیرمردهاست و اگر پیشکسوتان به جای بازیکنان تیم ملی در جام جهانی شرکت میکردند خیلی بهتر بود. من فکر میکنم تیم ملی فوتبال کشورمان از لحاظ سنی دومین تیم مسن جام جهانی است. ما در بین ۱۰ میلیون فوتبالیست در کشورمان، بازیکن جوان نداشتیم تا به جای بازیکنانی که سنشان بالاست و کیفیتشان هم پایین است، به جام جهانی میرفتند. به نظرم امیر قلعه نویی یک مقدار اشتباه کرد و باید جوانگرایی میکرد. ما همه دوست داریم تا ایران برنده از زمین بازی بیرون بیاید.
شاه محمدی درباره اینکه دنیس درگاهی بازیکن ۲ رگه تیم ملی فوتبال کشورمان را چطور میبیند، گفت: من اولین بار است که اسم درگاهی را میشنوم و نمیدانم کجا بازی میکرده است. لژیونرهای ما بیشتر در کنار ساحل قدم میزنند تا اینکه بروند و فوتبال بازی کنند. من فکر میکنم کیفیت لژیونرهای فوتبال ما بسیار پایین است. البته چند سال قبل کیفیت بازیکنان ما خوب بود. فقط ما یکی، ۲ لژیونر داشتیم که در سطح اروپا میتوانستند بازی کنند و بقیه بازیکنان معمولی بودند. به نظرم کیفیت درگاهی همانند بقیه بازیکنان تیم ملی فوتبال است. ما جوانانی در لیگ برتر داشتیم که میتوانستند به جای دنیس درگاهی در تیم ملی فوتبال بازی کنند و فکر میکنم یک مقدار به جوانان کم لطفی کردند.
شاه محمدی درباره اینکه چند بازیکن جوان از جمله محمودی، خلیفه و حبیبی نژاد در لیست انتظار تیم ملی فوتبال برای جام جهانی قرار گرفتند، گفت: به نظرم بازیکنان سن بالا را نباید به جام جهانی میبردند و بازیکنان جوان باید به این رقابتها میرفتند. به هر حال یک تجربه بینالمللی خوب برای جوانان بود. اما متاسفانه اینها میگویند فلانی آخرای حضورش در تیم ملی است و او را به جام جهانی ببریم که کار قشنگی نیست.
پیشکسوت پرسپولیس درباره اینکه بازیهای دوستانه با مالی و گامبیا را چطور ارزیابی میکند، گفت: اصلا هر ۲ تیم را جمع کنید به اندازه تیم فوتبال اصفهان ما نمیشود. شما وقتی میخواهید به جام جهانی بروید، بهترین تیمها را باید انتخاب کنید. چه انتظاری از تیم ملی فوتبال داریم که ۳ بازی دوستانه با خودشان بازی کردند و ۲ بازی دوستانه با تیمهای ضعیفتر از خود بازی کردند. مطمئن باشید تیم ملی ایران زرنگ باشد یک امتیاز از گروهش میگیرد.
شاه محمدی درباره اینکه حریفان ایران در جام جهانی را چطور ارزیابی میکند، گفت: هر ۳ تیم خوب هستند و ما ضعیفترین تیم در این گروه هستیم. بازیکنان نیوزیلند در لیگهای خوب انگلیس و آلمان بازی میکنند. شاید کیفیت فوتبال نیوزیلند از خیلی از تیمهای آسیایی پایینتر باشد، اما بازیکنان خوبی در اختیار دارد.
او بیان کرد: من شنیدم تیم ملی فوتبال روز بازی به آمریکا میرود و شب بازی برمی گردد. من فکر میکنم ملی پوشان کار سختی در گروهشان دارند.
شاه محمدی درباره اینکه به ۱۵ نفر از اعضای تیم ملی فوتبال روادید آمریکا ندادند، گفت: اصلا فوتبال ما را تحریم کنند اتفاق خاصی نمیافتد. تیخوانا یکی از شهرهای خلافکار مکزیک است. فیفا بیعرضه است، چون تیمی که برای جام جهانی انتخاب شده است باید امکانات خوبی به این تیم بدهد، اما این اتفاق رخ نداده است. آنها میدانستند که ما با آمریکاییها مشکل داریم بازیهای ما را در مکزیک میگذاشتند. فوتبال ما مرده است و کیفیت فوتبال ما پایین آمده است.
پیشکسوت پرسپولیس درباره احتمال برگزاری تورنمنت ۳ جانبه برای تعیین سومین تیم آسیایی گفت: من پیشنهاد دادم که نیم فصل اول را ملاک قرار بدهند. به نظرم این طرح خوب است و تیمهای پرسپولیس، چادر ملو و گل گهر امید برای گرفتن سهمیه را دارند.