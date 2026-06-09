حجت‌الاسلام خسروپناه گفت: ایران وطن همه ایرانیان است. امام شهیدمان همیشه بر این باور بود که هر ایرانی باید این وطن را خاک و مادر خود بداند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - حجت‌الاسلام و المسلمین عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان در واکنش به بازگشت ایرانیان بخصوص برخی هنرمندان به کشور گفت: ایران وطن همه ایرانیان است. امام شهیدمان همیشه بر این باور بود که هر ایرانی باید این وطن را خاک و مادر خود بداند و هیچ زمان از این وطن فاصله نگیرد. اگر هنرمندی هم به دلایلی مهاجرت کرد، باید با وطن خود ارتباط داشته باشند. 

حجت‌الاسلام خسروپناه ادامه داد: ما به عنوان شورای عالی انقلاب فرهنگی قطعاً از همه کسانی که وطن‌خواه هستند و علاقه دارند به ایران بازگردند، استقبال می‌کنیم. قطعاً این کشور، کشورِ امن تمام ایرانیان است.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی از بازگشت بسیاری از ایرانیان به کشور در ایام جنگ تحمیلی خبر داد و گفت: در ایام جنگ بسیاری از افراد به ایران آمدند. هرچند ممکن است برای همیشه نیامده باشند. در این میان، افراد دیگری نیز هستند که علاقه دارند به ایران بازگردند. ان‌شاء‌الله با کمک نهاد‌های مختلف ما راه را برای آنها باز خواهیم کرد.

برچسب ها: ایرانیان ، مهاجرت ، جنگ رمضان
خبرهای مرتبط
در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
همه هنرمندان ایرانی مقيم خارج می‌توانند به کشور برگردند؟
در نشست خبری مطرح شد؛
جديدترين اظهارات وزير ارشاد درخصوص بازگشت معين/ بنیاد فارابی امسال هیچ کار مستقلی در جشنواره فجر ندارد
اسماعیلی مطرح کرد؛
تسهیل امور بازگشت ایرانیان خارج از کشور
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
فیلم‌های سینمایی این هفته رنگ‌وبوی جام جهانی گرفت
«خانه خلوت» با بازی استاد عزت‌الله انتظامی در قاب نمایش
صنایع‌دستی و فرش ایران «زبان هویت ایرانی» هستند
آخرین اخبار
صنایع‌دستی و فرش ایران «زبان هویت ایرانی» هستند
فیلم‌های سینمایی این هفته رنگ‌وبوی جام جهانی گرفت
«خانه خلوت» با بازی استاد عزت‌الله انتظامی در قاب نمایش
پرداخت ۲.۳ همت تسهیلات به ۱۸ هزار هنرمند در آستانه روز جهانی صنایع دستی
پیش‌بینی مسائل ایمنی و امنیتی برای اسکان مردم در زائرسرا‌ها در شرایط اضطراری + فیلم
رفتار‌های بزدلانه خبرنگاران رسانه‌های معاند ناشی از بی اعتنایی به رسالت خبرنگاری است + فیلم
برگزیدگان نخستین جشنواره ملی «روایت علوی» معرفی شدند