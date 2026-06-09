باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - حجت‌الاسلام و المسلمین عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان در واکنش به بازگشت ایرانیان بخصوص برخی هنرمندان به کشور گفت: ایران وطن همه ایرانیان است. امام شهیدمان همیشه بر این باور بود که هر ایرانی باید این وطن را خاک و مادر خود بداند و هیچ زمان از این وطن فاصله نگیرد. اگر هنرمندی هم به دلایلی مهاجرت کرد، باید با وطن خود ارتباط داشته باشند.

حجت‌الاسلام خسروپناه ادامه داد: ما به عنوان شورای عالی انقلاب فرهنگی قطعاً از همه کسانی که وطن‌خواه هستند و علاقه دارند به ایران بازگردند، استقبال می‌کنیم. قطعاً این کشور، کشورِ امن تمام ایرانیان است.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی از بازگشت بسیاری از ایرانیان به کشور در ایام جنگ تحمیلی خبر داد و گفت: در ایام جنگ بسیاری از افراد به ایران آمدند. هرچند ممکن است برای همیشه نیامده باشند. در این میان، افراد دیگری نیز هستند که علاقه دارند به ایران بازگردند. ان‌شاء‌الله با کمک نهاد‌های مختلف ما راه را برای آنها باز خواهیم کرد.