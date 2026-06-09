باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - سعید رحمت‌زاده عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به آخرین وضعیت ابلاغ سهمیه وام مددجویان از سوی بانک مرکزی به بانک های سراسر کشور، اظهار کرد: بخش عمده این تسهیلات در حوزه تولیدات خرد و اشتغال‌های کوچک هزینه می‌شود و اگر به‌درستی هدف‌گذاری شود، می‌تواند مستقیماً به دست جامعه هدف برسد.

وی افزود: بخشی از این تسهیلات نیز قابلیت هدایت به سمت طرح‌های انرژی‌های پاک مانند پنل‌های خورشیدی را دارد که هم به اشتغال‌زایی کمک می‌کند و هم در راستای تقویت تاب‌آوری صنعت برق کشور است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به نقش بانک مرکزی گفت: این نهاد در جایگاه تنظیم‌گر سیاست‌های پولی و مالی باید نسبت به ابلاغ دقیق سهمیه تسهیلات به بانک‌ها در سطح استان‌ها و شهرستان‌ها اقدام کند تا منابع به‌صورت عادلانه و هدفمند توزیع شود.

رحمت‌زاده ادامه داد: تجربه نشان داده هر زمان نظام بانکی در کنار سیاست‌های کلان اقتصادی قرار گرفته، نتایج مثبتی در حوزه تولید و اشتغال حاصل شده است.

وی تأکید کرد: بانک‌ها نیز باید به تکالیف خود در این حوزه به‌درستی عمل کنند و نظارت مؤثر بانک مرکزی می‌تواند تضمین‌کننده اجرای صحیح این سیاست‌ها باشد.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: حرکت به سمت مردمی‌سازی اقتصاد و حمایت از اقشار هدف، از جمله مددجویان، در چارچوب سیاست‌های کلان برنامه هفتم قرار دارد و می‌تواند بخشی از چالش‌های اقتصادی کشور را برطرف کند.