با اعلام استانداری البرز، فعالیت کلیۀ وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی استان البرز تا اطلاع ثانوی با حداقل ۵۰ درصد کارکنان و به‌صورت حضوری خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - با اعلام استانداری البرز، فعالیت کلیۀ وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی استان البرز تا اطلاع ثانوی با حداقل ۵۰ درصد کارکنان و به‌صورت حضوری خواهد بود.

اولویت دورکاری با چه کسانی است؟
افراد دارای معلولیت
بانوان به‌ویژه بانوان باردار یا دارای فرزند معلول یا فرزند شش ساله و کمتر
کارکنان دارای بیماری‌های خاص

فعالیت‌ بانک‌ها چگونه است؟
تمامی شعب بانک‌ها فعال می‌باشد.
مدیران شعب می‌توانند با حداقل ۵۰ درصد نیروهای شاغل در شعب، روند خدمت‌رسانی را ادامه دهند.

چه کسانی از این بخشنامه مستثنی هستند؟
تمامی رده‌های مدیریتی استان
واحدهای عملیاتی دستگاه‌های خدمات‌رسان و شهرداری‌ها
مراکز درمانی، نهادهای نظامی، انتظامی و امنیتی

برچسب ها: تعطیلی ادارات ، استانداری البرز
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