رئیس بخش زلزله‌شناسی و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی بااشاره به زلزله ۵ ریشتری سرگز هرمزگان اعلام کرد که این زمین‌لرزه با وجود تأثیرگذاری بر ۹۵ هزار نفر خسارت و تلفات قابل توجهی به همراه نداشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - علی بیت الهی رئیس بخش زلزله‌شناسی و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با تشریح جزئیات زمین‌لرزه بامداد امروز در هرمزگان اعلام کرد: بر اساس برآوردهای اولیه، زلزله ۵ ریشتری سرگز خسارت و تلفات قابل توجهی به دنبال نداشته است، هرچند ارزیابی نهایی نیازمند بررسی‌های میدانی است.

بیت‌اللهی با اشاره به وقوع این زمین‌لرزه اظهار کرد: بر اساس گزارش مرکز لرزه‌نگاری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۵ در ساعت ۰۰:۳۸ بامداد روز ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ در عمق ۲۲ کیلومتری زمین و در فاصله ۲۹ کیلومتری شرق سرگز در استان هرمزگان به وقوع پیوست. این زلزله همچنین در فاصله ۳۳ کیلومتری شمال‌غرب زیارتعلی و ۳۴ کیلومتری فاریاب کرمان رخ داده است.

وی افزود: با توجه به بزرگی زلزله و فاصله آن از مراکز جمعیتی، سه شهر و حدود ۳۶۰ آبادی با جمعیتی نزدیک به ۹۵ هزار نفر در محدوده تأثیر این زمین‌لرزه قرار گرفته‌اند.

حدود ۹۵ هزار نفر زلزله را احساس کردند

بیت‌اللهی با اشاره به شدت احتمالی زلزله گفت: بر اساس روابط تجربی، شدت محسوس زلزله در نزدیکی رومرکز حدود ۶ برآورد شده و این شدت تا شعاع ۲۲.۷ کیلومتری در سطح ۵ و تا شعاع ۵۳.۹ کیلومتری در سطح ۴ محاسبه شده است.

به گفته وی، جمعیت ساکن در محدوده شدت ۵ حدود سه هزار و ۷۳۵ نفر و جمعیت ساکن در محدوده شدت ۴ حدود ۹۱ هزار و ۶۵۸ نفر برآورد می‌شود. در مجموع نزدیک به ۹۵ هزار و ۴۰۰ نفر در محدوده احساس این زمین‌لرزه قرار داشته‌اند.

خسارت قابل توجهی گزارش نشده است

رئیس بخش زلزله‌شناسی و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی تصریح کرد: بر اساس روابط تجربی و آماری، برای این زمین‌لرزه خسارت یا تلفات انسانی قابل توجهی برآورد نمی‌شود، اما نتایج نهایی پس از انجام بازدیدها و پیمایش‌های میدانی مشخص خواهد شد.

وجود بیش از ۱۷ هزار واحد فاقد اسکلت در محدوده زلزله

بیت‌اللهی با اشاره به وضعیت سکونتگاه‌های اطراف رومرکز زلزله گفت: نزدیک‌ترین شهرهای واقع در محدوده زلزله شامل سرگز، زیارتعلی و فاریاب هستند. در مجموع حدود ۱۱ هزار و ۷۸۱ نفر در شهرهای واقع در شعاع ۵۵ کیلومتری رومرکز زندگی می‌کنند و تعداد واحدهای مسکونی این شهرها به حدود ۲ هزار و ۹۰۰ واحد می‌رسد که بیش از یک‌هزار و ۷۰۰ واحد آن فاقد اسکلت هستند.

وی افزود: همچنین ۳۷۶ آبادی در شعاع حدود ۵۵ کیلومتری رومرکز قرار دارند که جمعیتی بالغ بر ۹۲ هزار نفر را در خود جای داده‌اند. در این محدوده بیش از ۲۲ هزار واحد مسکونی وجود دارد که حدود ۱۵ هزار و ۳۷۴ واحد آن فاقد اسکلت است.

به گفته بیت‌اللهی، مجموع جمعیت شهری و روستایی واقع در شعاع نیم درجه‌ای رومرکز زلزله بیش از ۱۰۴ هزار نفر و تعداد کل واحدهای مسکونی حدود ۲۵ هزار و ۳۴۳ واحد است که از این میان ۱۷ هزار و ۱۳۷ واحد فاقد اسکلت هستند.

گسل اصلی زاگرس عامل احتمالی زمین‌لرزه

رئیس بخش زلزله‌شناسی و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی درباره منشأ این زمین‌لرزه گفت: بررسی موقعیت رومرکز زلزله بر روی نقشه گسل‌های کشور نشان می‌دهد که بخشی از گسل اصلی زاگرس در مجاورت کانون زلزله قرار دارد و به احتمال زیاد جنبش این قطعه گسلی عامل وقوع زمین‌لرزه سرگز بوده است.

وی افزود: از زمان وقوع زلزله تاکنون یک پس‌لرزه با بزرگی ۳.۹ در منطقه ثبت شده است.

ثبت بیش از ۳ هزار زلزله در ۲۰ سال اخیر

بیت‌اللهی با اشاره به سابقه لرزه‌خیزی منطقه اظهار کرد: بررسی داده‌های لرزه‌ای ۲۰ سال گذشته در شعاع یک درجه‌ای رومرکز نشان می‌دهد که از سال ۲۰۰۶ میلادی تاکنون سه هزار و ۳۹۳ زمین‌لرزه با بزرگی ۲.۵ و بیشتر در این محدوده ثبت شده است.

وی ادامه داد: از این تعداد، ۳۲ زمین‌لرزه دارای بزرگی ۵ و بیشتر و ۲۵۶ زمین‌لرزه در بازه بزرگی ۴ تا ۵ بوده‌اند که نشان‌دهنده لرزه‌خیزی قابل توجه این منطقه است.

لزوم مقاوم‌سازی و آموزش عمومی

بیت‌اللهی در پایان با تأکید بر ضرورت ارتقای ایمنی ساختمان‌ها گفت: با توجه به لرزه‌خیزی بالای کشور، ارتقای کیفیت ساخت‌وساز به ویژه در مناطق دارای خطر بالای زلزله باید به صورت مستمر دنبال شود. همچنین آموزش عمومی رفتار صحیح هنگام وقوع زلزله و پس از آن، به‌ویژه با توجه به احتمال وقوع پس‌لرزه‌ها، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

برچسب ها: زلزله ، خسارت
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۳ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
تا دو ماه دیگه بومهن و اطرافش با یه زلزله ۷/۵ ریشتری از صفحه روزگار پاک میشن
۱
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۵ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
تو اسرائیل و آمریکا بیاد چرا ایران
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۴۵ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
عجیبه اینروزا این قدر زمین لرزه های پشت هم در نقاط حساسکشور اتفاق میافته
۰
۰
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