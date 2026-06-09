کارشناس خودرو گفت: افزایش قیمت خودرو‌ها نتیجه تخلیه تورم ناشی از جهش نرخ ارز صنعتی است اماهنوز آثار تورمی ناشی از تحولات و تنش‌های اخیر اقتصادی به طور کامل در قیمت خودرو‌ها منعکس نشده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ میثم ایرانژاد - امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو، با اشاره به روند افزایش قیمت خودرو در ماه‌های اخیر اظهار کرد: ریشه بخش عمده افزایش قیمت‌های فعلی به تصمیم بانک مرکزی در آذرماه سال گذشته بازمی‌گردد؛ زمانی که پس از حدود هفت تا هشت ماه بحث و بررسی، ارز صنعتی از تالار اول به تالار دوم منتقل شد.

وی افزود: با این تصمیم، نرخ ارز مبنای فعالیت‌های صنعتی از حدود ۷۰ هزار تومان به نزدیک ۱۴۰ هزار تومان افزایش یافت و در نتیجه، هزینه‌های مرتبط با تولید در صنعت خودرو به طور متوسط حدود ۱۰۰ درصد رشد کرد.

این کارشناس خودرو ادامه داد: با این حال، آثار این افزایش هزینه‌ها به صورت تدریجی در بازار نمایان شد و تخلیه تورم ناشی از آن حدود هفت تا هشت ماه زمان برد. بخشی از این افزایش قیمت‌ها در آستانه شب عید، بخشی در فروردین‌ماه و بخشی دیگر در اردیبهشت‌خود را نشان داد.

کاکایی تصریح کرد: آنچه امروز در بازار خودرو مشاهده می‌شود، در واقع نتیجه تخلیه همان تورم انباشته ناشی از افزایش نرخ ارز صنعتی است و هنوز آثار تورمی ناشی از تحولات و تنش‌های اخیر اقتصادی به طور کامل در قیمت خودروها منعکس نشده است.

وی با اشاره به تداوم سیاست قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو گفت: در شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا همچنان قیمت‌ها بر مبنای هزینه‌های گذشته تعیین می‌شود و به همین دلیل، نرخ‌های اعلامی همواره با تأخیر نسبت به واقعیت‌های اقتصادی و هزینه‌های روز تولید به‌روزرسانی می‌شوند.

این کارشناس صنعت خودرو خاطرنشان کرد: از این پس و با اتمام موجودی کالاها و قطعاتی که با نرخ‌های قبلی تأمین شده‌اند و ورود مواد و قطعات جدید با قیمت‌های بالاتر، باید منتظر ماند و دید تورم جدید چه میزان بر هزینه تولید و قیمت نهایی خودرو تأثیر خواهد گذاشت.

کاکایی تأکید کرد: در حال حاضر برآورد دقیقی از میزان اثرگذاری تورم‌های جدید بر بازار خودرو وجود ندارد و برای ارزیابی دقیق‌تر باید منتظر مشخص شدن هزینه‌های واقعی تولید در ماه‌های آینده بود.

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برچسب ها: خودرو ، تولید خودرو
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۵۵ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
عجب اژدهایی هستند سیرمونی ندارن هنوزم میخوان خودرو را گران کنند هیچ کس هم نمی تونه جلوشونو بگیره
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۲۵ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
یک پراید 7 میلیونی شده 1میلیارد و اندی ، این تورم محسوب نمی شود ?
۰
۱
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