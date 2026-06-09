باشگاه خبرنگاران جوان؛ میثم ایران‌نژاد - ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در گفت‌وگویی اختصاصی با باشگاه خبرنگاران جوان، ضمن تشریح مواضع جمهوری اسلامی ایران در قبال تحولات نظامی اخیر، با تأکید بر اینکه ایران پیروز قطعی میدان «جنگ رمضان» است، به رژیم صهیونیستی و ایالات متحده هشدار داد که هرگونه خطای محاسباتی علیه امنیت ملی ایران، با پاسخی به‌مراتب سخت‌تر و پشیمان‌کننده‌تر از عملیات‌های پیشین مواجه خواهد شد.

وی با تصریح بر آمادگی کامل قوای نظامی، تأکید کرد که همان قدرت بازدارنده‌ای که پیش‌تر موجب خروج بیگانگان از خلیج فارس و دریای عمان شد، اکنون با توان عملیاتی بیشتری آماده دفاع قاطع از منافع جمهوری اسلامی است.