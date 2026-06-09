بنابر گفته مسئولان، پیش بینی عبور نیاز مصرف برق از مرز ۶۵ هزار مگاوات در این هفته در صورت تداوم روند فعلی مصرف برق، بیانگر رشد تقاضای مصرف نسبت به هفته‌های گذشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور  - افزایش دمای هوا و استفاده گسترده از وسایل سرمایشی، شبکه برق کشور را با افزایش تقاضا مواجه کرده است، به طوری که آمار‌ها از جهش چشمگیر تقاضای مصرف در ساعات میانی روز حکایت دارند.

در همین راستا، اردشیر مذکوری، مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران، با اشاره به تغییرات الگو‌های مصرف برق در روز‌های اخیر اظهار کرد: بررسی شاخص‌های مصرف برق نشان می‌دهد با افزایش استفاده از وسایل سرمایشی در کشور، مصرف برق در بازه زمانی ساعات ۱۲ تا ۱۷ روز به‌طور محسوسی افزایش یافته است. این در حالی است که فعالیت همزمان بخش‌های خانگی، اداری، تجاری و صنعتی، فشار مضاعفی بر شبکه برق کشور وارد می‌کند.

او با هشدار نسبت به روند صعودی تقاضا افزود: پیش بینی عبور نیاز مصرف برق از مرز ۶۵ هزار مگاوات در این هفته در صورت تداوم روند فعلی مصرف برق، بیانگر رشد تقاضای مصرف نسبت به هفته‌های گذشته است. تداوم این روند در ماه‌های پیش رو، ضرورت مدیریت مصرف برق و همراهی مشترکان را بیش از پیش نمایان می‌کند.

از سوی دیگر، وزارت نیرو برای جلوگیری از بروز ناپایداری در شبکه و با هدف تأمین برق پایدار برای مشترکان علاوه بر اجرای ۱۴ مگاپروژه، برنامه‌هایی برای استفاده از ظرفیت تبادلات انرژی با کشور‌های همسایه در دستور کار قرار داده است.

واردات برق به ۵۰۰ مگاوات رسید

در این زمینه  مصطفی رجبی مشهدی، معاون وزیر نیرو در تشریح اقدامات صورت‌گرفته بیان کرد: هم‌اکنون واردات ۵۰۰ مگاوات برق از کشور‌های ترکمنستان و ارمنستان در جریان است. همچنین قراردادی برای واردات حداقل ۱۰۰ مگاوات برق با آذربایجان تنظیم شده است. با رایزنی‌های انجام شده، برنامه‌ریزی کرده‌ایم تا برخلاف سال گذشته که به دلیل گرمای هوا در ترکمنستان شاهد کاهش دریافت برق بودیم، امسال میزان مناسبی برق در ساعات اوج مصرف از این کشور دریافت کنیم.

بسیاری از کارشناسان حوزه انرژی معتقدند، عبور تقاضا از مرز ۶۵ هزار مگاوات در شرایطی که زیرساخت‌های تولید و انتقال در فصول گرم با افت راندمان به دلیل دما مواجه هستند، یک زنگ خطر جدی محسوب می‌شود.

همزمانی فعالیت بخش‌های صنعتی (که موتور محرک اقتصاد هستند) با اوج مصرف خانگی و اداری، شبکه را به لبه پرتگاه ناترازی می‌برد. اگرچه واردات برق از کشور‌های همسایه یک استراتژی هوشمندانه برای پیک‌سایی و ایجاد حاشیه امنیت است، اما این راهکار به تنهایی پاسخگوی رشد فزاینده تقاضا نیست.  بنابراین، تنوع‌بخشی به سبد انرژی و ارتقای بهره‌وری در وسایل سرمایشی، راهکار‌های پایدارتری نسبت به صرفاً واردات یا افزایش تولید محسوب می‌شوند.

 ضرورت مدیریت مصرف؛ یک مسئولیت همگانی

در نهایت گفتنی است، مدیریت مصرف برق در شرایط فعلی، نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای عبور ایمن از تابستان است. استفاده از دور کُند کولر‌های آبی و کاهش مصارف غیرضروری در ساعات ۱۲ تا ۱۷ صرفه‌جویی شود، به معنای تأمین برق پایدارتر برای صنایع کشور و جلوگیری از حوادث احتمالی در شبکه توزیع است. همراهی مردم در این بازه زمانی طلایی، به صنعت برق کشور کمک می‌کند تا بدون اعمال محدودیت، روز‌های گرم سال را پشت سر بگذارد.

برچسب ها: مدیریت مصرف ، وزارت نیرو ، قطعی برق ، واردات برق
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۲ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۰ شب به هیچ عنوان نباید لباسشویی یا اتو روشن کرد
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۰۱ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
نان نخورید خودرو نخرید. لباس نپوشید تفریح نرید نفس نکشید فقط ماندم چرا تبلیغ فرزند آوری می کنید شما که با این همه منابع به ته خط رسیدید
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