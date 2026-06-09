باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - حمزه ساروی، رئیس اداره امور بیابانزدایی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز، در برنامه «رهیافت» به تشریح وضعیت بیابانزدایی در این استان پرداخت.
ساروی با اشاره به سابقه فعالیتهای بیابانزدایی در البرز گفت: اقدامات مقابله با بیابانزایی در این منطقه از حدود ۵۰ سال پیش و در پی درخواست مردم آغاز شد. در آن زمان، روستاهای اشتهارد و نظرآباد با پدیده فرسایش بادی و ورود ریزگردها تا پشت درِ منازل و اراضی کشاورزی مواجه بودند.
وی در برنامه زنده رادیویی افزود: طی این سالها با اجرای طرحهای نهالکاری، بخش قابل توجهی از اراضی تثبیت شده و از بلند شدن خاک و گسترش فرسایش بادی جلوگیری شده است. تاکنون حدود ۱۰ هزار هکتار عملیات نهالکاری در این مناطق انجام شده و بیش از ۹۰ درصد این اقدامات موفقیتآمیز بوده است.
رئیس اداره امور بیابانزدایی منابع طبیعی البرز با اشاره به ویژگیهای خاص این استان اظهار کرد: البرز از نظر مساحت کوچکترین استان کشور است، اما به دلیل تراکم جمعیت بالا و ارزش افزوده زمین، مدیریت اراضی در آن با پیچیدگیها و چالشهایی همراه است.
وی یکی از مشکلات جدی حوزه منابع طبیعی را کمبود نیروی انسانی عنوان کرد و گفت: حدود ۳۰ سال پیش در محدوده جاده چالوس ۱۷ قرقبان فعال بودند، در حالی که امروز حتی یک قرقبان نیز در این منطقه وجود ندارد. در سالهای اخیر با وجود افزایش تخریبها و ضرورت حفاظت بیشتر، نیروی جدیدی جذب نشده است.
ساروی در برنامه رهیافت تأکید کرد: دستگاههای مرتبط با منابع طبیعی و محیط زیست باید مورد توجه ویژه قرار گیرند تا بتوانند وظایف حفاظتی خود را به شکل مؤثرتری انجام دهند.
وی در ادامه با بیان اینکه حفظ و احیای اراضی ملی از رسالتهای مهم حوزه محیط زیست و منابع طبیعی است به مجری رادیو البرز اظهار دارد: به دلیل کمبود نیرو، گاهی سرکشی و بازرسی از برخی اراضی بیش از دو ماه زمان میبرد.
رئیس اداره امور بیابانزدایی البرز همچنین به نبود مطالعات کافی در گذشته برای تعیین استعداد اراضی اشاره کرد و افزود: در برخی موارد توسعه صنعتی بدون مشارکت و نظر فنی اداره منابع طبیعی انجام شده و شهرکهای صنعتی شکل گرفتهاند. البته در سالهای اخیر سازمان برنامه اقداماتی برای استعدادیابی اراضی انجام داده است، اما هنوز این مطالعات نهایی و به صورت بخشنامه ابلاغ نشده است.
وی یکی دیگر از چالشهای جدی را قطع درختان طاق در سالهای اخیر عنوان کرد و گفت: با وجود کاشت هزاران اصله نهال طی دهههای گذشته، در هشت سال اخیر شاهد قطع طاقزارها بودهایم؛ اقدامی که عمدتاً با هدف فروش و کسب درآمد انجام میشود.
ساروی در پایان بر لزوم مشارکت جوامع محلی تأکید کرد و به مجری رهیافت گفت: واگذاری عرصهها به مردم با هدف ایجاد منفعت اقتصادی میتواند انگیزه لازم را برای حفاظت از منابع طبیعی و اجرای بهتر طرحهای بیابانزدایی فراهم کند.